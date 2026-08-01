Lula confirma candidatura em convenção nacional do PT neste domingo

A pouco mais de 60 dias para o primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), oficializa, na manhã deste domingo (2/8), sua candidatura à reeleição ao Palácio do Planalto durante a convenção nacional do PT, também em São Paulo. Aos 80 anos, o petista chega ao evento querendo consolidar seu legado e trajetória política.
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Lula confirmará sua reeleição novamente ao lado do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Até o momento, esta é a única chapa presidencial oficialmente formada por uma aliança entre partidos.
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Para consolidar seus palanques regionais, o presidente faz um giro estratégico pelo Nordeste, antes de seguir para São Paulo. Na sexta (3/7), esteve no Ceará, na conversão estadual que oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas. Neste sábado(1/8), cumpre agenda em Salvador, para reforçar o palanque do governador Jerônimo Rodrigues.
A campanha de Lula, porém, chega a um momento delicado, com a recente polêmica envolvendo o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, que está sob inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto caso de tráfico de influência.
O caso se tornou munição para a oposição, que usa a polêmica para causar desgaste na campanha. A estratégia do PT em resposta, tem sido focada em demonstrar que não há qualquer parte do governo no ocorrido, e o próprio presidente afirmou em não pretende interferir nem mediar na atuação das autoridades caso um dos seus filhos seja investigado.
"Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. É o certo. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas", frisou.
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