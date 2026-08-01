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Eleições 2026

Renan Santos oficializa candidatura em convenção, neste sábado (1º)

Grande ato presidencial do Missão contará com estrutura digna de show

Renan Santo oficializa candidatura em convenção, neste sábado - (crédito: Guilherme Damasceno/CB/D.A. Press)
Renan Santo oficializa candidatura em convenção, neste sábado - (crédito: Guilherme Damasceno/CB/D.A. Press)

Com as eleições cada dia mais próximas, o empresário Renan Santos (Missão) realiza a convenção partidária neste fim de semana para oficializar seu nome na corrida presidencial nas eleições de 2026. 

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O evento na capital paulista acontece neste sábado (1º/8) e marca a primeira eleição presidencial de Renan, contando com uma estrutura digna de show. Será o primeiro grande ato presencial da legenda desde a oficialização da candidatura, que ocorreu em convenção virtual no último dia 20 de julho. 

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A convenção chama atenção pelo formato e pelos valores dos ingressos, que podem ultrapassar R$ 7 mil e incluem benefícios como open bar e acesso direto à cúpula da sigla.

A antecipação da convenção, segundo o partido, foi motivada por questões de segurança. Renan afirma ter recebido ameaças de facções criminosas, incluindo grupos do Ceará, além do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

Com vice já definido, a chapa é completada pelo tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Aroldo Medina, de 62 anos. Medina já disputou cargos eletivos anteriormente, incluindo o governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Canoas (RS).

O plano de governo de Renan Santos é intitulado "O futuro é glorioso", sintetizado no chamado "Livro Amarelo", que será lançado durante a convenção. O documento cita referências internacionais e históricas como o presidente da Argentina, Javier Milei, e Getúlio Vargas. 

Renan se apresenta como uma opção de terceira via, com críticas tanto às gestões petistas quanto ao clã Bolsonaro. Ele apresenta propostas como o investimento na modernização do Brasil, segurança pública, educação e cultura e reunindo liberalismo econômico, meritocracia e inovação. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 01/08/2026 10:27
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