Lula tem reunião com médica que recusou assumir ministério de Bolsonaro

Ludhmila (centro) atualmente comanda o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, unidade que recebeu, no ano passado, financiamento do Banco do Brics estimado em R$ 1,7 bilhão - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vão se encontrar, na tarde desta segunda-feira (3/8), com a médica Ludhmila Hajjar, no Palácio do Planalto. Conhecida por ter recusado assumir a pasta da Saúde no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021, Ludhmila atualmente comanda o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (Itmi).

Sob sua coordenação, o Itmi destacou-se como primeiro hospital público focado no uso da inteligência artificial (IA), telessaúde e automação avançada. Instalado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente recebeu, no ano passado, financiamento do Banco do Brics estimado em R$ 1,7 bilhão.

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A reunião entre Lula, Padilha e Ludhmilla Hajjar também contará com a participação do médico indiano Devi Shetty, conhecido por fundar a Narayana Health — uma rede privada indiana de saúde focada no oferecimento de cirurgias e atendimentos de baixo custo.

Visitas a hospitais

A reunião de Lula, Padilha e médicos de referência na área ocorre uma semana após o presidente brasileiro visitar hospitais federais no Rio de Janeiro e no Ceará. Na capital fluminense, o petista discursou em destaque do funcionamento de máquinas de radioterapia instaladas em unidades hospitalares federais.

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"Se Trump tiver que fazer (radioterapia), ele vai fazer na mesma máquina de radioterapia (do centro). Se Xi Jinping tiver que fazer a radioterapia, também será na mesma máquina", afirmou Lula, na semana passada, durante uma visita ao Centro de Radioterapia do Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro.