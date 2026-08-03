Lula tem reunião com médica que recusou assumir ministério de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vão se encontrar, na tarde desta segunda-feira (3/8), com a médica Ludhmila Hajjar, no Palácio do Planalto. Conhecida por ter recusado assumir a pasta da Saúde no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021, Ludhmila atualmente comanda o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (Itmi).
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Sob sua coordenação, o Itmi destacou-se como primeiro hospital público focado no uso da inteligência artificial (IA), telessaúde e automação avançada. Instalado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente recebeu, no ano passado, financiamento do Banco do Brics estimado em R$ 1,7 bilhão.
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A reunião entre Lula, Padilha e Ludhmilla Hajjar também contará com a participação do médico indiano Devi Shetty, conhecido por fundar a Narayana Health — uma rede privada indiana de saúde focada no oferecimento de cirurgias e atendimentos de baixo custo.
Visitas a hospitais
A reunião de Lula, Padilha e médicos de referência na área ocorre uma semana após o presidente brasileiro visitar hospitais federais no Rio de Janeiro e no Ceará. Na capital fluminense, o petista discursou em destaque do funcionamento de máquinas de radioterapia instaladas em unidades hospitalares federais.
"Se Trump tiver que fazer (radioterapia), ele vai fazer na mesma máquina de radioterapia (do centro). Se Xi Jinping tiver que fazer a radioterapia, também será na mesma máquina", afirmou Lula, na semana passada, durante uma visita ao Centro de Radioterapia do Hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro.