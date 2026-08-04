Quem é Willer Tomaz, alvo da Operação Sem Desconto nesta terça (4)

A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (4/8), mandados de busca e apreensão para apurar suposta prática do crime de lavagem de dinheiro entre os fatos investigados na Operação Sem Desconto, que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Maranhão.
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Entre os alvos investigados nessa fase está o advogado Willer Tomaz. Dono do escritório Advogados Associados, é conhecido por sua forte influência política na capital federal, sendo próximo e até amigo pessoal de políticos, entre eles o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a quem costuma acompanhar em agendas e viagens privadas.
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Outra figura proeminente de quem Willer é próximo, é o senador Weverton Rocha, também investigado pela Operação Sem Desconto.
Em 2017, o advogado chegou a ser preso preventivamente pela Polícia Federal sob acusação de obstrução de justiça em desdobramentos da Operação Greenfield. Contudo, a denúncia contra ele foi rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) anos depois por falta de provas
As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas por meio da utilização de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.
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