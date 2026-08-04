Cleitinho anuncia que mudou de ideia e implora vaga ao Republicanos

A manifestação ocorre um dia após o senador anunciar que desistiria da disputa estadual - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A convenção nacional do Republicanos, realizada nesta terça-feira (4/8), em Brasília, consolidou a neutralidade da legenda na corrida ao Palácio do Planalto. Nos bastidores, porém, um dos momentos de maior tensão ocorreu quando o senador Cleitinho (Republicanos-MG) contrariou a direção do partido e reafirmou que pretende disputar o governo de Minas Gerais, apesar da resistência da cúpula da legenda.

Uma fonte enviou ao Correio a fala de Cleitinho em evento a porta fechadas dizendo que não abrirá mão da candidatura e apelando ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, para que lhe conceda a vaga.

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“Que o presidente me dê essa vaga, porque eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu vou ter coragem e vou pedir ao Espírito Santo para me fortalecer. Tenho certeza de que, com a força do Espírito Santo, vou conseguir fazer essa campanha. Com meu pai e meu irmão lá em cima, eles vão me ajudar. E o povo de Minas vai me carregar, porque 40% do povo me quer, e eu não vou decepcionar esse povo”, afirmou Cleitinho.

A manifestação ocorre um dia após o senador anunciar que desistiria da disputa estadual. Na segunda-feira (3), Cleitinho apareceu emocionado ao lado de Marcos Pereira e chorou ao explicar que ainda enfrentava o luto pela morte do irmão, Matheus Augusto Azevedo, falecido em julho em decorrência de complicações de uma leucemia. Na ocasião, disse que não reunia condições emocionais para enfrentar uma campanha eleitoral.

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A mudança de posição na convenção de hoje amplia o desgaste entre Cleitinho e a executiva nacional do partido. Nas últimas semanas, a cúpula republicana já havia demonstrado preferência por apoiar outro projeto político em Minas Gerais, diante das dificuldades para obter uma definição do senador sobre sua participação na eleição.

Apesar da divergência interna, Cleitinho segue sendo um dos principais nomes da direita no estado. Levantamentos divulgados nas últimas semanas o colocam na liderança das intenções de voto para o governo mineiro, fator que fortalece seu discurso de que possui respaldo popular para permanecer na corrida eleitoral.

Enquanto o impasse em Minas permanece aberto, a convenção nacional do Republicanos decidiu que o partido não lançará candidato à Presidência da República, não indicará vice e também não integrará nenhuma coligação nacional. A maioria dos diretórios estaduais optou pela neutralidade, argumento usado pela direção da legenda para preservar a unidade interna em um cenário de forte divisão entre seus quadros.