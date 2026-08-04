Ratinho pai defende candidatura de Cleitinho ao governo de MG

"Na minha opinião, você tem que ser candidato ao governo até para você sentir a tua força", disse Ratinho, dirigindo-se a Cleitinho - (crédito: Divulgação/ SBT)

O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (4/8) apoiando a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao governo de Minas Gerais.

O anúncio ocorre após o senador recuar e afirmar, durante convenção nacional do Republicanos em Brasília, hoje, que seria candidato nestas eleições, contrariando o vídeo publicado nesta segunda-feira (3), em que anunciou sua desistência ao governo de MG.

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Cleitinho ainda espera se reunir com o presidente do partido, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), nesta terça, para tentar se manter candidato. No entanto, após a convenção, Pereira disse a jornalistas que o assunto é “página virada”, mas reconheceu que o cenário de instabilidade é “compreensível”, tendo em vista a atual situação pessoal do senador, que enfrenta um luto pela morte do irmão.

Ratinho afirmou que “todo mundo passa por esse momento de ansiedade” com a chegada da campanha eleitoral, principalmente quando se é candidato a governador. “Mas eu queria que você analisasse. Você tem sido um senador honesto, trabalhador, que fala a verdade com o público, eu acho que você vai ser um governador excepcional”, afirmou.

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Termômetro

Na avaliação do apresentador, Cleitinho deveria ser candidato para ter um termômetro da sua “força” no estado. “Na minha opinião, você tem que ser candidato ao governo até para você sentir a tua força, ver que o povo mais humilde está com você”, disse.

Vale lembrar que o filho do apresentador e governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é do mesmo partido do adversário de Cleitinho, o atual governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), que concorre à reeleição.

Em um cenário sem Cleitinho, Simões aparece em terceiro nas intenções de voto, segundo a pesquisa Quaest divulgada no dia 28 de julho.