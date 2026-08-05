Quem é Alfredo Gaspar, escolhido para vice na chapa de Flávio Bolsonaro

Alfredo Gaspar acumulou mais de duas décadas no sistema de Justiça antes de chegar à Câmara dos Deputados em 2023 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta quarta-feira (5/8) o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato à vice-presidente em sua chapa nas eleições de 2026.

Ex-promotor de Justiça, ex-procurador-geral de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, o parlamentar ganhou maior visibilidade no Congresso ao assumir a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou o esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



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Quem é Alfredo Gaspar

Natural de Maceió, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, de 55 anos, é advogado, com pós-graduação em Direito Público. Depois de mais de duas décadas de atuação no Ministério Público de Alagoas, ingressou na política e assumiu seu primeiro mandato como deputado federal em 2023.

Já em 2026, passou a presidir o diretório do Partido Liberal (PL) em Alagoas, fortalecendo sua posição dentro da legenda e sua aproximação com o grupo político bolsonarista no estado.

Sua trajetória antes da vida parlamentar foi marcada por cargos de comando no sistema de Justiça. Ao longo de mais de 20 anos como promotor de Justiça, presidiu o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ligado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, além de integrar conselhos estaduais voltados à segurança pública e aos direitos humanos. Também comandou o Ministério Público de Alagoas como procurador-geral de Justiça e ocupou a Secretaria de Segurança Pública do estado.

Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar concentrou sua atuação em pautas relacionadas à Justiça, segurança e legislação. O parlamentar integrou as comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, Relações Exteriores e Defesa Nacional e Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de participar de colegiados especiais sobre Direito Digital e Inteligência Artificial.

O deputado também coordenou a comissão externa criada para acompanhar o afundamento do solo em bairros de Maceió, exerceu a função de vice-líder de sua bancada e participou de investigações parlamentares, entre elas as CPIs das Pirâmides Financeiras e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

CPMI do INSS

A projeção nacional de Alfredo Gaspar aumentou em 2026, quando foi escolhido relator da CPMI do INSS, instalada para investigar desvios bilionários em aposentadorias e pensões. Sua indicação contrariou um acordo político que previa outro nome para a função e consolidou sua posição como um dos principais parlamentares da oposição ao governo federal.

Ao anunciar a composição da chapa presidencial, Flávio Bolsonaro destacou a trajetória de Gaspar no combate ao crime, sua atuação na CPMI do INSS e a representatividade do deputado para o Nordeste.

"É uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que já foi promotor de Justiça, chefe de ministério público do seu estado. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato", afirmou Flávio durante a coletiva.

A definição de Alfredo Gaspar ocorreu após o PL encerrar as negociações para atrair partidos aliados para a vaga de vice. Com Republicanos e a federação União Brasil-Progressistas optando por não integrar uma coligação presidencial, a legenda decidiu lançar uma chapa formada exclusivamente por filiados do partido, tendo o deputado alagoano como companheiro de Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto.