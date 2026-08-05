STF mantém pena de Fuminho, número 2 na hierarquia do PCC

Fuminho cumpre pena de 20 anos e 10 meses de reclusão na Penitenciária Federal de Brasília - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli rejeitou nesta quarta-feira (5/8) um pedido da defesa de Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, apontado pelas autoridades como braço direito de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os advogados buscavam reduzir a pena do condenado sob a alegação de que ele teria sido punido em duplicidade por crimes decorrentes dos mesmos fatos.

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Fuminho cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília. Em primeira instância, ele foi condenado pela Justiça de São Paulo a 26 anos, 11 meses e cinco dias de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha armada e posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito.

Após recursos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pena foi reduzida para 20 anos e 10 meses de reclusão.

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No habeas corpus apresentado ao STF, a defesa sustentou que a condenação deveria ser fixada em 12 anos, quatro meses e quatro dias de prisão. Segundo os advogados, houve violação ao princípio que proíbe a dupla punição pelo mesmo fato, uma vez que a posse ilegal de armas já estaria abrangida pela condenação por quadrilha armada.

Também argumentaram que o crime de associação para o tráfico estaria absorvido pela condenação por formação de quadrilha.

Sem duplicidade

Ao analisar o caso, Dias Toffoli entendeu que não havia ilegalidade evidente capaz de justificar a concessão do habeas corpus. O ministro ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça já havia examinado os mesmos argumentos e concluído que não houve punição em duplicidade, afastando a tese apresentada pela defesa.

Na decisão, prevaleceu o entendimento de que os crimes de quadrilha armada e associação para o tráfico possuem naturezas e finalidades distintas. Enquanto o primeiro busca reprimir a organização voltada à prática de diversos crimes, o segundo pune especificamente a associação destinada ao tráfico de entorpecentes, o que permite a aplicação de condenações autônomas.

Toffoli também manteve o entendimento de que os delitos relacionados à posse ilegal de armas são independentes e previstos no Estatuto do Desarmamento, não sendo absorvidos pelo crime de participação em quadrilha armada. Com isso, o ministro negou o pedido da defesa e manteve a pena fixada pelas instâncias anteriores.



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