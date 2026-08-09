Haddad e Tarcísio trocam acusações de ligação com o tráfico em debate

Os candidatos Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) trocaram acusações de ligação com o tráfico de drogas durante debate da Band em São Paulo, na noite deste domingo (09). O candidato petista ainda acusou Tarcísio de não agradecer parcerias do governo federal para combater o crime organizado e a pobreza.
Ao citar a prisão de traficantes na Favela do Moinho, Tarcísio afirmou que Haddad subiu em um palanque com uma traficante. “Tem de ter coragem. Investimentos em inteligência, asfixia financeira, enfrentamos o crime no setor de combustíveis, de hotéis, de revenda de veículos. Não estamos permitindo barricadas em Paraisópolis. Nós desmobilizamos o Moinho, tiramos o traficante. Temos cenas lamentáveis, como por exemplo do doutor Fernando Haddad com a traficante que comandava a favela do Moinho no palco”, disse o candidato do Republicanos.
Haddad então respondeu acusando Tarcísio de conhecer profundamente o tráfico de drogas. “Você acha que eu conheço o tráfico como você conhece. Se você sabia quem era a traficante, por que não foi lá prender? Então você respeita e abaixa a bola. Não acho que estamos bem na segurança pública, pois está faltando comando”, respondeu Haddad.
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Por Renato Souza
postado em 09/08/2026 21:31