Ausente, Eduardo Paes se torna alvo preferido dos adversários em debate

Candidatos ao governo do Rio de Janeiro participam do debate Band Eleições 2026, onde Eduardo Paes foi o principal alvo de críticas - (crédito: Reprodução/Band/YouTube)

Eduardo Paes (PSD), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e líder nas pesquisas de intenção de voto, tornou-se o principal alvo no primeiro debate entre os concorrentes ao Palácio Guanabara na noite deste domingo, 9. O ex-prefeito da capital fluminense não participou do encontro.

Três candidatos direcionaram suas críticas a Paes. André Marinho (Novo) o chamou de "homem geleia", enquanto Douglas Ruas (PL) o classificou como "agressor de mulheres". O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) afirmou que Paes é um "aliado de milícia".

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Ruas acusou o ex-prefeito de ter uma "trajetória de violência contra as mulheres".

"Quero dizer ao Eduardo Paes, que no meu governo, agressor de mulher vai para cadeia. E se a justiça soltar, nós vamos colocar uma tornozeleira eletrônica e vamos monitorar esse agressor, para que ele não mais chegue perto dessas vítimas", declarou o candidato do PL.

Douglas Ruas tem o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do grupo político do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil), que foi preso por envolvimento com o Comando Vermelho.

Já André Marinho, antigo aliado de Bolsonaro, criticou Paes por não ter cumprido a promessa de terminar seu mandato na prefeitura do Rio.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.