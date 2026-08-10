Ministros do TCU estão na Colômbia em meio a terremoto de magnitude 7,4

Em uma mensagem de áudio, o ministro Augusto Nardes afirmou que, até o momento, foram necessárias apenas medidas preventivas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma delegação do Tribunal de Contas da União (TCU) está na Colômbia em meio ao terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país vizinho. Entre os integrantes da comitiva estão o presidente da Corte, Vital do Rêgo Filho, e o ministro Augusto Nardes.

Segundo Nardes, a delegação brasileira está bem e adotou medidas de precaução após os tremores. Em uma mensagem de áudio, o ministro afirmou que ele e Vital do Rêgo estão tranquilos e que, até o momento, foram necessárias apenas medidas preventivas.

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A equipe do TCU está há dois dias em Cali, município localizado a cerca de uma hora de Bogotá. Os ministros participariam da 35ª Assembleia da Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Controle (Olacefs), que tem como tema as mudanças climáticas. Em razão do terremoto, porém, as atividades do evento foram suspensas.

O Brasil ocupa a presidência da Olacefs, por meio do TCU, no período de 2026 a 2028. Nardes também seria homenageado durante a programação. O ministro tem retorno previsto ao Brasil para quarta-feira (12), enquanto os demais integrantes da delegação deveriam permanecer na Colômbia até o fim de semana.

Em meio aos alertas após o primeiro tremor, Nardes relatou apreensão. “Estou aqui, novamente fora do hotel, porque foi feito um aviso de que poderia replicar agora o terremoto”, afirmou.

O terremoto atingiu localidades colombianas na manhã desta segunda-feira. O epicentro foi registrado no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, na região oeste do país, na costa do Pacífico. De acordo com Nardes, o tremor também foi percebido em Cali, com magnitude menor, de 6,8.

Durante o relato, o ministro relacionou a situação à importância da avaliação de riscos para a administração pública. “A avaliação do risco é uma das ferramentas que eu mais falo da importância na governança. É um dos temas que eu abordo permanentemente”, disse.

Apesar da suspensão das atividades, a delegação brasileira permanece na Colômbia e acompanha as orientações de segurança após os tremores.

