Flávio critica Moraes após busca contra suposta fonte de jornalista

"Eu acho que o momento é de todo mundo se posicionar", afirmou Flávio - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou, nesta terça-feira (11/8), a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que autorizou mandados de busca e apreensão contra o ex-secretário de Segurança do Maranhão Raimundo Cutrim.

Segundo a decisão, Cutrim é apontado como fonte do jornalista Luís Pablo Almeida em reportagens publicadas contra o ministro Flávio Dino.

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Durante uma coletiva com jornalistas, Flávio defendeu o sigilo da fonte e classificou a medida como uma ameaça à liberdade de imprensa. Para o senador, a imprensa deveria se unir para contestar o que considera abusos e arbitrariedades. “Eu acho que tem que haver um momento de unidade da própria imprensa contra esse tipo de abuso, de ilegalidade, de arbitrariedade”, declarou.

Flávio também questionou a segurança oferecida a fontes jornalísticas caso ministros do STF possam determinar medidas de busca e apreensão relacionadas ao trabalho de reportagem. Na avaliação do senador, a possibilidade poderia afetar a disposição de pessoas em fornecer informações a jornalistas.

O candidato à Presidência também defendeu que outros ministros do Supremo se manifestem sobre o caso. “Eu acho que o momento é de todo mundo se posicionar”, afirmou.

Busca e apreensão

Raimundo Cutrim foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, por determinação de Moraes. A investigação tramita sob sigilo e foi confirmada pelo advogado do ex-secretário e pelo STF. De acordo com a assessoria da Corte, as medidas foram solicitadas pela Polícia Federal e tiveram aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O caso envolve ainda o jornalista Luís Pablo Almeida, que já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em março de 2026, também por ordem de Moraes. Na ocasião, a investigação ocorreu após a publicação de reportagens sobre o uso de veículos oficiais no Maranhão.

A PGR deu parecer favorável à atuação da Polícia Federal nas apurações. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, computadores e telefones celulares. Moraes também autorizou o recolhimento dos dispositivos.

Antes das declarações sobre a decisão do STF, Flávio Bolsonaro ofereceu carne de churrasco e refrigerante aos jornalistas que acompanhavam a coletiva. O senador também fez referência à promessa de picanha feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Já que ele não trouxe picanha, eu trouxe”, brincou.