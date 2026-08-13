Flávio divulga formação após UFRJ negar pós-graduação em ciência política

"Pelo SIGA, não há registro referente ao sr. Flávio Nantes Bolsonaro como discente na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)", informou a instituição, em nota - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), divulgou na noite de quarta-feira (12/8), sua formação correta após perfis oficiais dele indicarem uma graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que ele nunca cursou.

Flávio publicou em suas redes sociais seus diplomas de ensino superior e especializações. “Para que não restem dúvidas sobre a minha formação acadêmica, conquistada à base de vários anos de muito estudo e dedicação”, disse.

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Os diplomas atestam que ele é Bacharel em direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e advogado inscrito na Ordem do Advogados do Brasil (OAB) desde 2006. Ele também é especialista em políticas públicas pela IUPERJ desde 2012 e tem uma especialização em empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Até ontem, perfis de Flávio informaram, além das formações citadas, uma pós-graduação em ciência política pela UFRJ, mas a instituição negou que o senador tenha estudado lá.

“Pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), não há registro referente ao sr. Flávio Nantes Bolsonaro como discente na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)”, informou a instituição, em nota. Ainda segundo a UFRJ, o sistema registra o nome de Eduardo Nantes Bolsonaro, irmão de Flávio, como concluinte do curso de Direito.

Após a negativa da universidade, a assessoria de Flávio disse que a inclusão do curso foi um “equívoco” e que os dados possivelmente teriam sido “extraídos de páginas como a wikipedia”.

A informação aparecia na página da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde Flávio foi deputado por quatro mandatos, em perfil dele feito pela Agência Senado Federal e no Linkedin.

Para que não restem dúvidas sobre minha formação acadêmica, conquistada à base de vários anos de muito estudo e dedicação, seguem meus diplomas:



- Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes (Advogado inscrito na OAB desde 2006);



- Especialista em Políticas Públicas… pic.twitter.com/NjWTiwUX3B — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 13, 2026