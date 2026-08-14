Caso Haddad: Tarcísio diz que motorista vai depor sobre patrulha da PM

Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, personagens centrais da apuração sobre o caso envolvendo a PM e o motorista do petista - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o motorista do candidato Fernando Haddad (PT) será chamado para prestar depoimento formal. A apuração busca esclarecer um episódio envolvendo uma viatura da Polícia Militar na noite de terça-feira (11/8).

A investigação foi determinada por Tarcísio após Haddad relatar que seu funcionário foi acompanhado de forma ostensiva por policiais depois de deixá-lo em casa, na zona sul da capital paulista.

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Segundo o governador, a apuração reunirá imagens de câmeras de segurança e outros elementos. A Polícia Militar já informou ter analisado cerca de 40 câmeras ao longo do percurso descrito.

Haddad voltou a comentar o caso e disse esperar que a investigação esclareça a atuação dos policiais. Ele defende que, se uma conduta inadequada for constatada, um pedido de desculpas seja feito ao motorista.

De acordo com o candidato, o funcionário é um pequeno empreendedor com família e ficou constrangido com a situação. "Ele se sentiu muito constrangido porque foi perseguido durante 5 km depois de ter me deixado em casa", declarou Haddad, que sugeriu a análise de outras câmeras, como as de um hotel próximo e do sistema Smart Sampa.

Imagens mostram viatura na região da casa de Haddad

Uma gravação de uma câmera de segurança próxima à residência de Haddad, no Planalto Paulista, mostra uma viatura da PM passando pelo local por volta das 21h45, no momento em que o candidato desembarca do carro.

O vídeo, no entanto, exibe apenas a passagem do veículo policial e não confirma a alegação de perseguição ou abordagem. A Secretaria da Segurança Pública analisa imagens de outros pontos do trajeto e dados sobre a movimentação das viaturas.

No relato apresentado por Haddad, o motorista teria sido seguido por aproximadamente 40 minutos. A versão também aponta que a viatura se aproximou de maneira ostensiva e que os policiais direcionaram luzes para o veículo.

Tarcísio reforçou que a intenção é esclarecer os fatos com elementos objetivos. O governador disse que o motorista será ouvido oficialmente na investigação, que irá confrontar os relatos com as imagens disponíveis.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.