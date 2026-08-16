Caiado começa campanha à Presidência pelo Entorno e mira 2º turno

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) iniciou oficialmente sua campanha eleitoral neste domingo (16/8), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Durante coletiva de imprensa, o governador de Goiás afirmou que escolheu a região para marcar o início da disputa por considerar que ela representa uma área onde seu governo conseguiu promover mudanças em segurança pública, saúde, educação e infraestrutura.

Segundo Caiado, o Entorno era marcado pela violência e pela falta de serviços públicos. “Quando se tem coragem, competência e autoridade moral, você devolve o território à população que aqui habita”, declarou. O candidato afirmou ainda que pretende levar para o governo federal medidas que, segundo ele, foram aplicadas em Goiás.

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Ao apresentar sua gestão como referência para a campanha, Caiado citou investimentos realizados na saúde e na educação. Ele afirmou que a região, que anteriormente não contava com leitos de UTI, passou a ter hospitais, policlínicas e atendimento especializado. Também mencionou mudanças nas escolas e programas sociais. “Quando eu falo isso no Brasil, as pessoas falam: ‘Não tem jeito’. Olha, tem jeito”, disse.

Na área de segurança, o candidato afirmou que o Entorno deixou de ser controlado pelo crime e passou a registrar mudanças na atuação do poder público. Caiado também citou a transformação de espaços públicos e afirmou que a população passou a ter maior acesso a serviços e estrutura. Segundo ele, a experiência em Goiás será utilizada para apresentar propostas para outras regiões do país.

Durante a entrevista, Caiado também foi questionado sobre as articulações entre candidatos de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre declarações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-governador de Goiás José Eliton. Sobre a disputa no campo da oposição, Caiado afirmou que seu objetivo é chegar ao segundo turno e enfrentar Lula. “O primeiro turno é que realmente a população vai ter que escolher quem é que vai para enfrentar o Lula no segundo turno”, afirmou.

O candidato disse ainda que considera ter condições de disputar a segunda etapa por sua trajetória política e voltou a destacar que não responde, segundo ele, a casos de corrupção. Caiado declarou que não pretende alterar sua posição de oposição ao atual governo federal e afirmou: “O único político com mandato no Brasil que é oposição ao Lula, e que nunca votou no Lula, chama-se Ronaldo Caiado”.

Outro tema abordado na coletiva foi a relação com os Estados Unidos e a possibilidade de conflitos diplomáticos. Afirmou que eventuais decisões de seu governo seriam baseadas em negociação e diálogo. “Não se governa brigando, se governa trabalhando para o benefício da população brasileira”, declarou. Na economia, o candidato defendeu uma política de equilíbrio fiscal semelhante à adotada, segundo ele, em Goiás.

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Também associou segurança pública ao combate ao crime organizado e afirmou que pretende enfrentar problemas relacionados à criminalidade e à corrupção. Ao falar sobre a campanha, pediu que os eleitores analisem sua trajetória e os resultados apresentados em Goiás. “Eu não sou o candidato que vai falar ‘eu acho isso, eu acho aquilo’. O que eu apresento é exatamente o que eu posso mostrar aqui no estado de Goiás como realizado”, afirmou.

Caiado disse que a campanha será uma oportunidade para apresentar suas propostas aos eleitores de diferentes regiões do país. Ele destacou sua experiência como deputado federal, senador e governador e afirmou que pretende concentrar a candidatura em temas como segurança pública, educação, saúde, programas sociais e equilíbrio das contas públicas.

“No dia 4 de outubro é o único dia que você vai poder decidir os próximos quatro anos do Brasil”, disse, ao pedir atenção dos eleitores durante o período eleitoral. Ao defender sua candidatura, Caiado voltou a citar os resultados de sua administração em Goiás e afirmou que pretende utilizar a experiência estadual como base para um eventual governo federal. “Eu sou o único candidato que tenho a mostrar para o país todo o que se faz para governar com honestidade, com transparência”, declarou.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer



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