Lula faz aceno à classe trabalhadora em lançamento de campanha

Lula iniciou oficialmente, neste domingo (16/8), a campanha à reeleição em um megaevento no Estádio da Vila Euclides, no ABC Paulista - (crédito: NELSON ALMEIDA/AFP)

São Bernardo do Campo (SP) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou oficialmente, neste domingo (16/8), a campanha à reeleição em um megaevento no Estádio da Vila Euclides, no ABC Paulista. O local tem é o mesmo onde o atual chefe do Executivo discursou em 1979 para uma multidão enquanto ainda comandava uma greve como líder sindicalista dos metalúrgicos.

Para uma multidão de mais de 15 mil pessoas, que entoaram músicas de campanha consagradas do petista, como "Olê, olê, olê, olá" e "Lula, lá", o presidente começou o discurso fazendo uma brincadeira ao time do coração, o Corinthians. "Não morro mais de emoção, porque sou corinthiano", disse.

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Durante o discurso, ele lembrou do passado como metalúrgico e do simbolismo de fazer o evento no mesmo local onde começou a vida pública, no ABC. Ele também homenageou a mãe, Dona Lindu, e recebeu os cumprimentos de "companheiros" da época de quando ainda atuava como líder sindical na cidade.

Lula também tratou de temas como a segurança pública, a educação e o controle das terras raras. Neste último tema, aproveitou para cutucar os adversários, ao afirmar que não vai "entregar" os minerais críticos a outros países, citando Estados Unidos, Rússia e China como exemplos.

Durante o discurso, que durou pouco mais de 20 minutos, Lula ainda comentou sobre dados econômicos para criticar o governo do antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que seu governo conseguiu reduzir o nível de desemprego e inflação, além da situação fiscal, apesar de o nível da dívida pública ser o maior desde a pandemia de Covid-19.

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"Quem assentou mais terras indígenas, quem assentou mais trabalhador rural, quem gerou mais emprego, quem deu mais aumento de salário, para que a gente possa dizer para eles, sem vergonha na cara: 'parem de mentir, porque o povo brasileiro não vai aceitar a mentira, e sim, a verdade'", disse Lula.

Ao lado do presidente, estiveram a primeira-dama, Janja da Silva, o vice-presidente e candidato ao mesmo posto, Geraldo Alckmin (PSB), o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, a ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, além de uma série de outros candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados e a governos estaduais.



