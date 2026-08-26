Diante da desinformação, TSE aposta em influenciadores para defender as urnas

Um grupo de youtubers e tiktokers acostumados a falar de humor, beleza, política e comportamento passou a terça-feira (25/8) em um ambiente bem diferente do habitual: no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. A visita, batizada de "Confirm@: 30 anos de urna eletrônica", é a mais recente tentativa da Justiça Eleitoral de furar a bolha das redes sociais e chegar a públicos que dificilmente assistiram a uma coletiva de imprensa ou leriam uma nota técnica sobre segurança de urnas.

Reunidos pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, os 15 criadores somam cerca de 45 milhões de seguidores em conjunto. A ação é promovida pela organização Redes Cordiais em parceria com o TSE, com apoio do YouTube e do TikTok, plataformas que nos últimos anos se tornaram vítimas de ondas de desinformação eleitoral, mas que vem atuando para impulsionar conteúdos de checagem.

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Durante o roteiro, os influenciadores conheceram o local onde as urnas eletrônicas ficam armazenadas, visitaram o Museu do Voto e acompanharam um “unboxing” da urna. A ideia é explicar passo a passo do processo eleitoral brasileiro e convencer o público das redes sociais de que o sistema é auditável e seguro.

Para Nunes Marques, o objetivo é, também, reduzir a distância entre a instituição e quem efetivamente domina a conversa nas redes. "Nós sabemos da capacidade de cada um de se comunicar, à sua forma, com seu público, e a ideia do TSE é trazer vocês um pouco mais para perto da Justiça Eleitoral, porque nós temos muito a ser dito para a sociedade brasileira", disse o ministro aos participantes.

A lista de participantes reúne nomes de nichos distintos, prova de que a estratégia do TSE não mira um único perfil de eleitor: Vanessa Rozan, Clara Averbuck, Maíra Medeiros, Maju de Araújo, Marcos Tinôco, Gui Sampaio, Maurício Melzer (do canal Votaê), Barbarussa, Beatriz Maria, Carol Jesper, João Ferdnan, Lucas Louback (Bonde), Martina Giovanetti e Tarcísio, Break e Maria Helena.

A iniciativa surge em um momento em que a integridade do sistema eleitoral brasileiro segue sendo alvo recorrente de questionamentos nas redes sociais, impulsionados, inclusive, por candidatos. Ao recrutar vozes que já têm a confiança de milhões de seguidores, o TSE tenta uma via alternativa à comunicação institucional tradicional, apostando que um vídeo de poucos minutos pode alcançar quem nunca leu um comunicado oficial.

Com informações do TSE

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