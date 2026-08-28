Quem é Clariana Barão, que estreia em eleição presidencial em 2026

Antes da definição por Clariana, o DC chegou a sinalizar as pré-candidaturas do ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo e do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Nenhuma das duas candidaturas se concretizou - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A eleição presidencial de 2026 marca uma mudança de ciclo na Democracia Cristã (DC). Pela primeira vez desde a fundação do partido, em 1995, José Maria Eymael não estará na disputa pelo Palácio do Planalto. O nome escolhido para substituí-lo é o da advogada Clariana Zacarkim Barão, de 39 anos. Natural de Cuiabá (MT), Clariana disputa sua primeira eleição. Fabiana Torquato é sua candidata a vice-presidente. Antes da definição por Clariana, o DC chegou a sinalizar as pré-candidaturas do ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo e do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Nenhuma das duas candidaturas se concretizou

Formada em Direito, Clariana atua como advogada e preside o diretório estadual do DC em Mato Grosso. Sua experiência política está concentrada na estrutura partidária. Na área profissional, presidiu a Comissão de Solidariedade e Assistência Social da subseção de Várzea Grande da OAB, na região metropolitana de Cuiabá.

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Durante a sabatina do Correio, a advogada explicou que sua candidatura se deve à crença na participação das mulheres na campanha eleitoral. Para ela, não existe democracia plena sem a participação feminina na sociedade e na política. “Quando lançamos a nossa candidatura, éramos a única opção feminina e, agora, temos também mais uma chapa feminina, o que eu acho muito plural e importante. Contudo, em um universo de 13 candidaturas, nós, com muita dificuldade, estamos conseguindo trabalhar a nossa chapa”, disse.

A advogada afirma que, caso eleita, irá compor um governo de mulheres, com no mínimo 50% de participação feminina, incluindo o setor econômico do país. Segundo a candidata, não é necessário ser especialista para entender que o Brasil precisa passar por grandes reformas, como a previdenciária e a administrativa.

O equilíbrio entre homens e mulheres no Judiciário também é pauta para a presidenciável. De acordo com ela, o próximo ou a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) deverá escolher quatro mulheres para serem ministras, com o objetivo de promover a equidade de gênero nos Poderes.

Qual é o número de Clariana Brandão na urna?

Clariana Brandão concorre à Presidência pelo Democracia Cristã. O número na urna é 27.