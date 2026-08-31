Michelle Bolsonaro realiza propaganda eleitoral em libras

A candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2026, Michelle Bolsonaro (PL) realizou, nesta segunda-feira (31/8), uma inserção de propaganda eleitoral inteiramente em libras, a Língua Brasileira de Sinais. A peça começará a ser exibida nesta terça-feira (1º/8), tanto nas emissoras de TV do DF, quanto nas redes sociais.

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Durante a propaganda, que teve duração de 30 segundos, a candidata apresenta toda a mensagem por meio de sinais. Ela não estará acompanhada. Será a própria Michelle a responsável pela apresentação do conteúdo. Segundo a própria assessoria de Michelle, a iniciativa é inédita na campanha eleitoral do Distrito Federal. Além disso, foi pensada para homenagear a comunidade surda, em alusão ao início do Setembro Azul Brasília.

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A campanha ainda prevê que a exibição seja feita novamente em outros momentos de setembro. Deverá ir ao ar pelo menos três vezes por dia em cada canal de televisão. O conteúdo da propaganda, no entanto, será preservado até a estreia.

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"A iniciativa parte do entendimento de que a inclusão na comunicação não deve permanecer apenas no discurso. Ela também precisa estar presente na linguagem escolhida, na produção do conteúdo e na forma como a mensagem chega às pessoas", ressaltou a assessoria. "Ao falar diretamente em Libras, Michelle Bolsonaro transforma a própria propaganda eleitoral em uma mensagem de inclusão: a política precisa se comunicar com todos e ninguém deve ser deixado de fora", completou.