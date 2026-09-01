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Viana protocola pedido de impeachment de Moraes no Senado

Senador afirma haver suspeitas de crime de responsabilidade e cobra investigação sobre relação do ministro com Daniel Vorcaro

Senador citou informações atribuídas a mensagens de Vorcaro que mencionariam contatos com Moraes - (crédito: Gerlado Magela / Agência Senado)
Senador citou informações atribuídas a mensagens de Vorcaro que mencionariam contatos com Moraes - (crédito: Gerlado Magela / Agência Senado)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) anunciou nesta terça-feira (1º/9), em coletiva de imprensa no Senado Federal, ter protocolado um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação ocorre horas após a divulgação de informações sobre mensagens e outros elementos apreendidos pela Polícia Federal na investigação envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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Segundo Viana, o pedido é fundamentado em suspeitas de crime de responsabilidade, entre elas eventual advocacia administrativa e possível uso do cargo de ministro do STF em benefício de Vorcaro. O senador afirmou que as informações divulgadas precisam ser investigadas independentemente dos cargos ocupados pelos envolvidos. “Qualquer cargo dessa República tem que dar satisfações”, disse. Viana também questionou a permanência de Moraes no cargo diante das suspeitas. “Por que não, então, afastarmos o ministro Alexandre Moraes?”, afirmou.

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Durante a coletiva, o senador citou informações atribuídas a mensagens de Vorcaro que mencionariam contatos com Moraes antes da prisão do banqueiro, inclusive uma pergunta sobre a possibilidade de deixar o Brasil. Viana também mencionou referências a uma possível proteção envolvendo o diretor-geral da Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Para o senador, esses elementos justificam uma apuração aprofundada. “Nós temos a obrigação de colocar esse fato a limpo para que a população acompanhe”, declarou.

Viana afirmou ainda que as informações divulgadas nesta terça-feira não devem ser analisadas de forma isolada e relacionou o episódio a apurações realizadas anteriormente pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo ele, a comissão já havia buscado informações relacionadas a Daniel Vorcaro durante seus trabalhos. “O que aconteceu nas últimas horas não surgiu do nada”, afirmou. O pedido foi encaminhado à Presidência do Senado, comandada por Davi Alcolumbre.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 01/09/2026 16:44
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