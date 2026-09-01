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Ministros do Supremo avaliam que provas contra Moraes podem ser anuladas

Magistrados acreditam que abertura de investigação contra o colega poderia abrir precedente para que outros membros se tornem alvos

Nos bastidores, ministros avaliam que investigar Moraes abriria precedente para apurar também Toffoli, Nunes e Fux, já citados em casos envolvendo o Master - (crédito: Fachin durante plenária do STF nesta quarta-feita (19/8))
Nos bastidores, ministros avaliam que investigar Moraes abriria precedente para apurar também Toffoli, Nunes e Fux, já citados em casos envolvendo o Master - (crédito: Fachin durante plenária do STF nesta quarta-feita (19/8))

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ouvidos sob reserva pela reportagem, avaliam que eventuais provas contra o ministro Alexandre de Moraes no caso Master podem ser anuladas por terem sido obtidas pela Polícia Federal sem a autorização prevista no regimento. Conversas envolvendo Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foram tornadas públicas nesta terça-feira (1º/9).

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No entanto, de acordo com a avaliação dos magistrados, para que a investigação tivesse curso, teria sido necessário que o relator, André Mendonça, solicitasse autorização dos demais membros da Corte, por se tratar de um colega de plenário. Mendonça indicou que o caso deve ser levado ao plenário pelo presidente do Tribunal, Edson Fachin.

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A avaliação, nos bastidores, é de que uma eventual abertura de investigação contra Moraes abriria precedente para mirar também os ministros Dias Toffoli, Kassio Nunes e Luiz Fux, que já foram citados anteriormente em situações envolvendo o Master.

Esses magistrados acreditam que é mais fácil as provas colhidas serem anuladas pelo plenário do que ocorrer a autorização para a abertura de inquérito. O ministro Fachin avalia o que deve fazer, mas a tendência é convocar uma reunião administrativa para discutir a situação. No entanto, existe receio de uma ofensiva por parte do Senado, a quem cabe julgar integrantes do Supremo.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 01/09/2026 17:01
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