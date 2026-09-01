Wilson Grassi diz que vai correr uma maratona por dia em protesto contra TSE

O candidato à Presidência da República Wilson Grassi, do Partido Democrata, anunciou um protesto em Brasília contra a suspensão de sua campanha nas redes sociais. A manifestação consistirá em correr uma maratona por dia nas proximidades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa, Grassi detalhou que o percurso diário terá aproximadamente 42 quilômetros e ocorrerá no setor administrativo sul da capital federal. Segundo ele, a ação continuará até que a medida seja revertida.
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“Vou correr uma maratona por dia, 42 quilômetros, em torno do TSE, até que essa decisão que me censurou nas redes sociais seja revertida”, declarou o candidato.
Um ato pacífico
Grassi classifica a suspensão de sua comunicação digital como uma tentativa de silenciar sua candidatura. O veterinário explicou que as redes sociais são seu principal canal para apresentar propostas e manter contato com eleitores.
Ele afirma que o protesto será pacífico e busca chamar a atenção para o que considera uma medida desproporcional. Grassi destacou que não dispõe da mesma estrutura financeira e partidária dos principais concorrentes.
“Não tenho os grandes recursos das outras campanhas, não recebi convites para os principais debates e utilizo a internet para que as pessoas conheçam nossas ideias. Retirar esse espaço é impedir que a população tenha acesso às nossas propostas”, afirmou.
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Para o candidato, a corrida também terá um significado simbólico de resistência e perseverança. Ele, que já pratica esportes em sua rotina, pretende transformar o esforço físico em uma forma de protesto.
A campanha informou que ainda divulgará os horários, o trajeto e a data de início da manifestação. A expectativa é que apoiadores acompanhem parte do percurso e usem as redes para ampliar a repercussão do ato.
Wilson Grassi confirmou que permanecerá na disputa presidencial e continuará defendendo suas bandeiras, como o combate à pobreza, a redução de impostos, o incentivo ao empreendedorismo e a proteção dos animais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.