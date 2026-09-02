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PT explora votos contra 6x1 e mira aliados de Flávio

Petistas associam votos contrários à proposta a nomes próximos do presidenciável do PL e usam placar para rebater críticas ao Congresso

Secretário de Comunicação da legenda, Éden Valadares associou a resistência ao texto a aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Divulgação/ PT)
Secretário de Comunicação da legenda, Éden Valadares associou a resistência ao texto a aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Divulgação/ PT)

O PT passou a explorar politicamente os quatro votos contrários à PEC que acaba com a escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Secretário de Comunicação da legenda, Éden Valadares associou a resistência ao texto a aliados do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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A proposta foi aprovada nesta quarta-feira (2/9) por 23 votos a 4. Ficaram contra o relatório de Omar Aziz (PSD-AM) os senadores Rogério Marinho (PL-RN), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Tereza Cristina (PP-MS) e Jaime Bagattoli (PL-RO).

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Na avaliação de Éden, o resultado expõe politicamente o grupo que se colocou contra a proposta. “O mais revelador, entretanto, é que a votação na CCJ ocorreu de forma simbólica, mas os quatro parlamentares fizeram questão de que seus votos contrários fossem formalmente registrados”, afirmou.

Entre eles está Rogério Marinho, escolhido para coordenar a campanha de Flávio ao Palácio do Planalto. Tereza Cristina também é um dos nomes próximos ao senador do PL e chegou a ser cotada para compor a chapa presidencial.

Éden aproveitou o placar para rebater o discurso de enfrentamento ao Congresso e concentrar nos aliados de Flávio a responsabilidade pela resistência à pauta. “Como todos os demais 23 integrantes presentes apoiaram a aprovação do relatório, ou seja, votaram pelo FIM da Escala 6x1, a conclusão lógica é uma só: o Congresso não é ‘inimigo do povo’, os apoiadores de Flávio Bolsonaro é que são”, disse.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 02/09/2026 18:07
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