Confira a série de sabatinas do Correio com candidatos à Presidência

O Correio Braziliense realiza sabatinas com candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. A iniciativa promove espaço qualificado para que os presidenciáveis possam apresentar propostas e discutir temas de interesse nacional, como segurança pública, saúde, educação e economia. Em um ambiente de debate transparente e informativo, o projeto busca aproximar a sociedade das decisões que impactam diretamente a vida da população.

A iniciativa reforça o compromisso com o jornalismo de qualidade, o pluralismo de ideias e o fortalecimento do debate democrático, proporcionando aos leitores uma visão ampla sobre os principais temas que estarão em pauta nas eleições de 2026.

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A sabatina com os presidenciáveis deste ano tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.

A primeira rodada de sabatina ocorreu em 28 de julho. Na ocasião participaram Hertz Dias (PSTU), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD). Depois, em 25 de agosto, Clariana Barão (DC) será sabatinada pelo Correio.

Assista à sabatina com candidatos à Presidência:

Veja os destaques de cada candidato:

Hertz Dias (PSTU)

Hertz da Conceição Dias, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), defendeu a revogação do arcabouço fiscal, das reformas da Previdência, trabalhista e tributária, além da suspensão do pagamento da dívida pública. Durante a entrevista, o candidato também criticou o modelo econômico adotado pelo país, afirmou que a carga tributária recai sobre os trabalhadores e defendeu uma reforma tributária progressiva. O candidato ainda afirmou que o enfrentamento ao feminicídio e à misoginia deve ser prioridade das políticas públicas, associando o aumento da violência contra as mulheres ao avanço de discursos de ódio e à insuficiência da rede de proteção.

Augusto Cury (Avante)

Augusto Cury, do Avante, propôs uma ampla reforma no Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o fim dos cargos vitalícios e mudanças no modelo de escolha dos ministros. Pela proposta, os integrantes da Corte teriam mandato de oito anos e passariam a ser indicados majoritariamente por entidades da magistratura, pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), reduzindo a participação do presidente da República no processo. Augusto Cury também defendeu que as redes sociais sejam responsabilizadas pelos danos causados à saúde mental dos usuários, sobretudo crianças e adolescentes.

Ronaldo Caiado (PSD)

Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático (PSD), falou sobre orçamento discricionário, punições contra o feminicídio, além de direcionar críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caiado classificou "populistas" medidas do governo Lula, afirmando que elas comprometem o equilíbrio das contas públicas e podem gerar um rombo bilionário no Orçamento de 2027. Durante a sabatina, o candidato defendeu maior valorização dos servidores públicos, especialmente auditores fiscais, professores, médicos e policiais. O candidato ainda defendeu o resgate do protagonismo do Itamaraty e criticou a condução da política externa brasileira, afirmando que o presidente da República deve preservar a "liturgia do cargo" e evitar confrontos públicos com outros chefes de Estado.

Clariana Barão (DC)

Clariana Barão, do partido Democracia Cristã (DC), avalia ser necessário enxugar a máquina pública e promover reformas, inclusive da Previdência. Condenou a polarização e ressaltou que não anistiaria os golpistas do 8 de janeiro, mas "trabalharia a individualização e a proporcionalidade das penas". A candidata também disse defender o funcionalismo público e a participação feminina na corrida eleitoral. Ela detalhou, ainda, que pretende dialogar com a população idosa e com os cuidadores. Para a candidata, a primeira frente de atuação deve ser a capacitação das famílias.

Samara Martins (UP)

A candidata do partido Unidade Popular (UP) à Presidência da República foi sabatinada em 8 de setembro, nos estúdios da TV Brasília, pelas jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg. Na entrevista ela defendeu o aumento do salário mínimo, a estatização de serviços básicos e a universalização da oferta de vagas no ensino superior público, com o fim de provas de acesso. Samara também falou sobre temas ligados à economia e destacou as principais pautas do partido para estas eleições.

Indefinição da chapa Marçal/Avalanche

Em 28 de julho, o então presidenciável Leonardo Avalanche (PRTB) também foi sabatinado pelo Correio. No entanto, dias depois ele foi lançado como vice, e Pablo Marçal como candidato à Presidência. Cabe ressaltar, no entanto, que em 20 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que Marçal deve ficar proibido temporariamente de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV até que o TSE julgue de forma definitiva o registro de candidatura.