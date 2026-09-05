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Confira deputados e senadores que assinam o pedido de impeachment de Moraes

Oposição anexa denúncias sobre uso da PF e acordo de Mauro Cid ao pedido contra o ministro: saiba quem são os 46 parlamentares que apoiam a causa

A senadora Damares Alves, que protocolou o aditamento ao pedido de impeachment de ministro do STF - (crédito: Divulgação)
A senadora Damares Alves, que protocolou o aditamento ao pedido de impeachment de ministro do STF - (crédito: Divulgação)

O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou um aditamento protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Parlamentares da oposição buscam ampliar o número de adesões à peça no Congresso.

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A nova petição acusa o ministro de desvio de finalidade, quebra de imparcialidade e violação dos deveres da magistratura. O documento cita uma decisão de Moraes no inquérito das fake news, na qual ele teria determinado que a Polícia Federal enviasse relatórios de inteligência com menções a integrantes do STF.

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Segundo o texto, a requisição das informações sigilosas visava proteger interesses ligados ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e ao Banco Master, do empresário Daniel Bueno Vorcaro. A petição afirma que Moraes usou o inquérito para constranger o ministro André Mendonça, relator de investigações sobre a instituição financeira.

Outro ponto levantado no aditamento questiona a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). A denúncia argumenta que o acordo foi firmado sob coação, citando o período de prisão cautelar prolongada e possíveis pressões envolvendo familiares do militar.

O documento também sustenta que Moraes atuou de forma incompatível com a lei ao concentrar as funções de vítima, acusador e julgador nas apurações que relata. O aditamento solicita os autos do inquérito 4.781/DF e a convocação de Cid como testemunha.

Atualmente, o sistema do Senado registra o apoio de 46 parlamentares, sendo 33 senadores e 13 deputados federais. A estratégia é aumentar a base de apoiadores para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a dar andamento ao processo. Outros parlamentares podem aderir à iniciativa por meio de ofício à presidência da Casa.

Senadores

  • Alan Rick (REPUBLICANOS-AC)

  • Alessandro Vieira (MDB-SE)

  • Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

  • Carlos Portinho (PL-RJ)

  • Chico Rodrigues (PSB-RR)

  • Cleitinho (REPUBLICANOS-MG)

  • Damares Alves (REPUBLICANOS-DF)

  • Dr. Hiran (PP-RR)

  • Efraim Filho (PL-PB)

  • Esperidião Amin (PP-SC)

  • Flávio Arns (PSB-PR)

  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

  • Hamilton Mourão (REPUBLICANOS-RS)

  • Ivete da Silveira (MDB-SC)

  • Izalci Lucas (PL-DF)

  • Jaime Bagattoli (PL-RO)

  • Jorge Seif (PL-SC)

  • Luis Carlos Heinze (PP-RS)

  • Magno Malta (PL-ES)

  • Mara Gabrilli (PSD-SP)

  • Marcio Bittar (PL-AC)

  • Marcos do Val (AVANTE-ES)

  • Marcos Rogério (PL-RO)

  • Plínio Valério (PSDB-AM)

  • Roberta Acioly (REPUBLICANOS-RR)

  • Sargento Reginauro (PSDB-CE)

  • Sergio Moro (PL-PR)

  • Styvenson Valentim (PODE-RN)

  • Tereza Cristina (PP-MS)

  • Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

  • Wellington Fagundes (PL-MT)

  • Wilder Morais (PL-GO)

  • Zequinha Marinho (PODE-PA)

Deputados Federais

  • Alceu Moreira (MDB-RS)

  • Capitão Alberto Neto (PL-AM)

  • Capitão Alden (PL-BA)

  • Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

  • Coronel Ulysses (UNIÃO-AC)

  • Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

  • Filipe Martins (PL-TO)

  • Julia Zanatta (PL-SC)

  • Luisa Canziani (UNIÃO-PR)

  • Marcos Pollon (PL-MS)

  • Pezenti (MDB-SC)

  • Rodolfo Nogueira (PL-MS)

  • Rodrigo da Zaeli (PL-MT)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/09/2026 18:50 / atualizado em 05/09/2026 19:28
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