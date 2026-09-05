Confira deputados e senadores que assinam o pedido de impeachment de Moraes

A senadora Damares Alves, que protocolou o aditamento ao pedido de impeachment de ministro do STF - (crédito: Divulgação)

O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou um aditamento protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Parlamentares da oposição buscam ampliar o número de adesões à peça no Congresso.

A nova petição acusa o ministro de desvio de finalidade, quebra de imparcialidade e violação dos deveres da magistratura. O documento cita uma decisão de Moraes no inquérito das fake news, na qual ele teria determinado que a Polícia Federal enviasse relatórios de inteligência com menções a integrantes do STF.

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Segundo o texto, a requisição das informações sigilosas visava proteger interesses ligados ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e ao Banco Master, do empresário Daniel Bueno Vorcaro. A petição afirma que Moraes usou o inquérito para constranger o ministro André Mendonça, relator de investigações sobre a instituição financeira.

Outro ponto levantado no aditamento questiona a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). A denúncia argumenta que o acordo foi firmado sob coação, citando o período de prisão cautelar prolongada e possíveis pressões envolvendo familiares do militar.

O documento também sustenta que Moraes atuou de forma incompatível com a lei ao concentrar as funções de vítima, acusador e julgador nas apurações que relata. O aditamento solicita os autos do inquérito 4.781/DF e a convocação de Cid como testemunha.

Atualmente, o sistema do Senado registra o apoio de 46 parlamentares, sendo 33 senadores e 13 deputados federais. A estratégia é aumentar a base de apoiadores para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a dar andamento ao processo. Outros parlamentares podem aderir à iniciativa por meio de ofício à presidência da Casa.

Senadores

Alan Rick (REPUBLICANOS-AC)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Cleitinho (REPUBLICANOS-MG)

Damares Alves (REPUBLICANOS-DF)

Dr. Hiran (PP-RR)

Efraim Filho (PL-PB)

Esperidião Amin (PP-SC)

Flávio Arns (PSB-PR)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Hamilton Mourão (REPUBLICANOS-RS)

Ivete da Silveira (MDB-SC)

Izalci Lucas (PL-DF)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Jorge Seif (PL-SC)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Magno Malta (PL-ES)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Marcio Bittar (PL-AC)

Marcos do Val (AVANTE-ES)

Marcos Rogério (PL-RO)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Roberta Acioly (REPUBLICANOS-RR)

Sargento Reginauro (PSDB-CE)

Sergio Moro (PL-PR)

Styvenson Valentim (PODE-RN)

Tereza Cristina (PP-MS)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Wilder Morais (PL-GO)

Zequinha Marinho (PODE-PA)

Deputados Federais

Alceu Moreira (MDB-RS)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Capitão Alden (PL-BA)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Ulysses (UNIÃO-AC)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Filipe Martins (PL-TO)

Julia Zanatta (PL-SC)

Luisa Canziani (UNIÃO-PR)

Marcos Pollon (PL-MS)

Pezenti (MDB-SC)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo da Zaeli (PL-MT)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.