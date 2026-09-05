Confira deputados e senadores que assinam o pedido de impeachment de Moraes

O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou um aditamento protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Parlamentares da oposição buscam ampliar o número de adesões à peça no Congresso.
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A nova petição acusa o ministro de desvio de finalidade, quebra de imparcialidade e violação dos deveres da magistratura. O documento cita uma decisão de Moraes no inquérito das fake news, na qual ele teria determinado que a Polícia Federal enviasse relatórios de inteligência com menções a integrantes do STF.
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Segundo o texto, a requisição das informações sigilosas visava proteger interesses ligados ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e ao Banco Master, do empresário Daniel Bueno Vorcaro. A petição afirma que Moraes usou o inquérito para constranger o ministro André Mendonça, relator de investigações sobre a instituição financeira.
Outro ponto levantado no aditamento questiona a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). A denúncia argumenta que o acordo foi firmado sob coação, citando o período de prisão cautelar prolongada e possíveis pressões envolvendo familiares do militar.
O documento também sustenta que Moraes atuou de forma incompatível com a lei ao concentrar as funções de vítima, acusador e julgador nas apurações que relata. O aditamento solicita os autos do inquérito 4.781/DF e a convocação de Cid como testemunha.
Atualmente, o sistema do Senado registra o apoio de 46 parlamentares, sendo 33 senadores e 13 deputados federais. A estratégia é aumentar a base de apoiadores para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a dar andamento ao processo. Outros parlamentares podem aderir à iniciativa por meio de ofício à presidência da Casa.
Senadores
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Alan Rick (REPUBLICANOS-AC)
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Alessandro Vieira (MDB-SE)
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Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
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Carlos Portinho (PL-RJ)
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Chico Rodrigues (PSB-RR)
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Cleitinho (REPUBLICANOS-MG)
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Damares Alves (REPUBLICANOS-DF)
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Dr. Hiran (PP-RR)
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Efraim Filho (PL-PB)
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Esperidião Amin (PP-SC)
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Flávio Arns (PSB-PR)
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Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
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Hamilton Mourão (REPUBLICANOS-RS)
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Ivete da Silveira (MDB-SC)
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Izalci Lucas (PL-DF)
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Jaime Bagattoli (PL-RO)
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Jorge Seif (PL-SC)
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Luis Carlos Heinze (PP-RS)
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Magno Malta (PL-ES)
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Mara Gabrilli (PSD-SP)
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Marcio Bittar (PL-AC)
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Marcos do Val (AVANTE-ES)
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Marcos Rogério (PL-RO)
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Plínio Valério (PSDB-AM)
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Roberta Acioly (REPUBLICANOS-RR)
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Sargento Reginauro (PSDB-CE)
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Sergio Moro (PL-PR)
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Styvenson Valentim (PODE-RN)
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Tereza Cristina (PP-MS)
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Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
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Wellington Fagundes (PL-MT)
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Wilder Morais (PL-GO)
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Zequinha Marinho (PODE-PA)
Deputados Federais
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Alceu Moreira (MDB-RS)
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Capitão Alberto Neto (PL-AM)
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Capitão Alden (PL-BA)
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Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
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Coronel Ulysses (UNIÃO-AC)
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Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
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Filipe Martins (PL-TO)
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Julia Zanatta (PL-SC)
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Luisa Canziani (UNIÃO-PR)
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Marcos Pollon (PL-MS)
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Pezenti (MDB-SC)
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Rodolfo Nogueira (PL-MS)
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Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.