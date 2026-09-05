Augusto Cury celebra alta em pesquisa e prega "pacificação" do Brasil

Augusto Cury celebra crescimento em pesquisas e acena para apoiadores durante carreata de "pacificação" em Araçatuba - (crédito: Reprodução/Instagram)

O candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury, promoveu neste sábado (5/9) uma carreata denominada “pacificação” em Araçatuba, no interior de São Paulo. Durante o evento, o escritor criticou a polarização política no país, classificando-a como “insana”.

Cury afirmou que o Brasil não pertence nem à família 'Bolsonaro' nem à família 'Lula da Silva' e defendeu que o foco deve ser em projetos, não em ataques pessoais. No mesmo dia, o candidato celebrou seu crescimento em pesquisas de intenção de voto.

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"Fiquei sabendo que no Ceará tive o maior crescimento da história do Brasil em uma semana", destacou, referindo-se à sua alta de 0,2% em junho para 12,3%.

Os dados são da pesquisa Atlas/Focus, divulgada na sexta-feira, 4. O levantamento foi realizado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, com registro BR-07411/2026. Ele aproveitou para agradecer ao eleitor nordestino e de todas as regiões do país.

"O Brasil tem cura e merece ser pacificado", frisou Cury na carreata. Em uma publicação no Instagram, o candidato reforçou a mensagem: "Os brasileiros estão percebendo que existe, sim, um p. O Ceará mandou um recado forte".

No post, ele complementou: "E o Nordeste começa a mostrar que a esperança também cresce quando encontra coragem".

Durante a carreata, Cury agradeceu a pessoas de diversas vertentes religiosas, citando pastores evangélicos, padres, freiras, espíritas, budistas, islamitas e também os ateus. "Já fui ateu, mas quando estudei a mente de Cristo, me curvei aos pés dele, que foi o maior pacificador da história", disse, ao destacar que pretende governar para todo o Brasil.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.