Augusto Cury defende impeachment de ministros e um "novo STF" com 9 vagas

Augusto Cury, candidato à Presidência, defende discussão de impeachment para ministros do STF e redução do número de membros da Corte - (crédito: Reprodução/Jovem Pan)

O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), defendeu que o Senado deve discutir pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante sabatina na Jovem Pan, ele também voltou a propor a redução do número de integrantes da Corte de 11 para nove.

Segundo Cury, nenhum agente público deve ser protegido e precisa haver afastamento em caso de condenação. "Ninguém deve ser protegido. Ninguém está acima da lei", declarou.

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Questionado diretamente se era favorável à discussão de processos de afastamento, o candidato respondeu: "Tem que ter impeachment. O Senado Federal tem que discutir. Ele tem que discutir o impeachment. Como não? Ele tem que ter responsabilidade."

Cury também criticou a atuação do Congresso, afirmando que o Legislativo tem sido "muito frágil" diante do Supremo. Para ele, em algumas situações, o STF "legisla, ou pelo menos flerta com legislar", em temas que caberiam aos parlamentares.

O candidato do Avante propõe reduzir de 11 para nove o número de ministros do STF. A proposta tem como referência a composição da Suprema Corte dos Estados Unidos. "Eu me inspiro muito no que ocorre em alguns países. Por exemplo, a Corte americana, que tem nove. Nós temos que enxugar quadros", afirmou.

Cury disse ainda que espera que o presidente do STF, Edson Fachin, atue "com o máximo de independência, com o máximo de celeridade e com o máximo de justiça" em questões que envolvem a Corte.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.