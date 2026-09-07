Flávio acusa Lula de ter "amigo" para perseguir Bolsonaro e proteger Lulinha

Flávio Bolsonaro: "Quem está bancando o Lulinha é o dinheiro dos aposentados do INSS. O Lula é o responsável por esse caos moral que o Brasil tá passando hoje" - (crédito: ReproduÃ§Ã£o)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também candidato à presidência da República, acusou o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de atrasarem o Brasil devido a uma série de indicações que levaram a perseguições e impunidades.

"O Lula indicou dois ministros Supremo com a missão de perseguir Bolsonaro e os seus aliados. Lula indicou um procurador-geral da República com a missão de perseguir Bolsonaro e os seus aliados. Lula colocou o seu amigo para ser chefe da Polícia Federal, para perseguir Bolsonaro com os seus aliados e para proteger o Lulinha", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O filho mais velho de Jair Bolsonaro disse também que o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, está na Espanha sendo bancado com o dinheiro do roubo dos aposentados do INSS. "Está lá na Espanha morando do lado do Vini Júnior, num lugar caro, tomando vinho caro, comendo comida boa. Quem está bancando o Lulinha é o dinheiro dos aposentados do INSS. O Lula é o responsável por esse caos moral que o Brasil tá passando hoje", disse.