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Flávio acusa Lula de ter "amigo" para perseguir Bolsonaro e proteger Lulinha

O candidato atacou Lula e Moraes no ato que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista

Flávio Bolsonaro:
Flávio Bolsonaro: "Quem está bancando o Lulinha é o dinheiro dos aposentados do INSS. O Lula é o responsável por esse caos moral que o Brasil tá passando hoje" - (crédito: ReproduÃ§Ã£o)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também candidato à presidência da República, acusou o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de atrasarem o Brasil devido a uma série de indicações que levaram a perseguições e impunidades.

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"O Lula indicou dois ministros Supremo com a missão de perseguir Bolsonaro e os seus aliados. Lula indicou um procurador-geral da República com a missão de perseguir Bolsonaro e os seus aliados. Lula colocou o seu amigo para ser chefe da Polícia Federal, para perseguir Bolsonaro com os seus aliados e para proteger o Lulinha", afirmou.

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O filho mais velho de Jair Bolsonaro disse também que o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, está na Espanha sendo bancado com o dinheiro do roubo dos aposentados do INSS. "Está lá na Espanha morando do lado do Vini Júnior, num lugar caro, tomando vinho caro, comendo comida boa. Quem está bancando o Lulinha é o dinheiro dos aposentados do INSS. O Lula é o responsável por esse caos moral que o Brasil tá passando hoje", disse.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 07/09/2026 17:25 / atualizado em 07/09/2026 17:26
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