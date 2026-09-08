Peritos federais defendem análise do afastamento de Andrei pelo plenário do STF

Andrei Rodrigues foi afastado do comando da PF por decisão de André Mendonça nesta terça-feira (8/9) - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) manifestou preocupação com os desdobramentos envolvendo a Polícia Federal, especialmente com o afastamento do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Em nota, a entidade classificou a medida como de “excepcional gravidade” por atingir o comando máximo de uma instituição de Estado.

Para a associação, uma decisão dessa natureza deve estar amparada em indícios concretos e verificáveis e submetida ao devido contraditório. A APCF defendeu que as garantias previstas no devido processo legal sejam observadas durante as apurações relacionadas ao caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diante da repercussão institucional do afastamento, a entidade considerou recomendável que a decisão seja analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com a mesma urgência adotada para a determinação inicial. Segundo a associação, a avaliação pelo colegiado contribuiria para reforçar a legitimidade dos atos relacionados ao processo.

Leia também: Segunda Turma do STF analisa afastamento da cúpula da PF

A APCF argumentou ainda que o caso tem impacto direto sobre a governança da segurança pública e sobre o equilíbrio entre os Poderes. Por isso, considera fundamental uma análise mais ampla do Supremo diante das consequências da medida para a estrutura de comando da Polícia Federal.

A associação afirmou que acompanhará os próximos desdobramentos e manifestou confiança de que as investigações respeitarão o contraditório e a ampla defesa de todos os envolvidos. A entidade também reforçou a defesa de uma Polícia Federal de Estado, que seja “forte, técnica e independente”.