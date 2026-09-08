Real Time: Marília tem 21% para o Senado em MG; Aécio e Domingos, 14%

Marília lidera disputa ao Senado em Minas com 21%; Aécio Neves e Domingos Sávio aparecem com 14% cada - (crédito: Marcos Vieira/Túlio Lopes/Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) lidera a disputa pelas duas vagas ao Senado por Minas Gerais, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (8/9). A petista aparece com 21% das intenções de voto, seguida por Aécio Neves (PSDB) e Domingos Sávio (PL), ambos com 14%.

Carlos Viana (PSD) registra 13% e aparece logo atrás. Marcelo Aro (PP) tem 9%, enquanto Áurea Carolina (PSol) e Marco Antônio Superman (Novo) marcam 6% cada.

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Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante) aparecem com 1% cada. Ana Luiza do MLB (UP), Fidélis Alcântara (UP), Manoel Carvalho (MDB), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juiz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU) estão agrupados na categoria “outros”, que soma 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos representam 6%, e 8% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Nas eleições de outubro, o eleitor mineiro poderá escolher dois candidatos para o Senado, já que duas vagas estarão em disputa.

Primeiro e segundo votos

Quando considerado apenas o primeiro voto para o Senado, Marília Campos amplia a liderança e aparece com 28% das intenções. Aécio Neves registra 15%, Carlos Viana tem 14%, Domingos Sávio, 13%, e Marcelo Aro, 9%.

No segundo voto, Marília divide a liderança com Domingos Sávio. Os dois aparecem com 15% cada. Aécio Neves registra 13%, enquanto Carlos Viana tem 12%.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 7 de setembro de 2026 e ouviu 2 mil eleitores em Minas Gerais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-00998/2026.

