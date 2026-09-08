Samara defende eleições no Judiciário e diz que processo eleitoral é "antidemocrático"

"Queremos o nosso povo representado pelo Judiciário. Ele tem classe, tem gênero, tem cor", afirma Samara Martins - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A candidata à Presidência da República pela Unidade Popular (UP) e cirurgiã-dentista, Samara Martins, defendeu a reforma do Judiciário e as eleições para juízes. A presidenciável foi a entrevistada da sabatina do Correio Braziliense desta terça-feira (8/9). O programa, que contou com o apoio da TV Brasília, foi transmitido ao vivo nas redes sociais do jornal.

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Durante a entrevista, Samara argumentou que a escolha do Judiciário deve ser feita pela população brasileira. Segundo ela, atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) não representa o povo. A presidenciável defendeu a aplicação de provas. “Queremos o nosso povo representado pelo Judiciário. Ele tem classe, tem gênero, tem cor”, diz.

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Além disso, Samara afirmou que o processo eleitoral é “antidemocrático”. De acordo com ela, é preciso uma mudança política para que todos os partidos tenham as mesmas condições. “A Unidade Popular não tem tempo de televisão, não temos tempo no rádio em horário eleitoral. Não é um processo igualitário, justo para todo mundo.”

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A sabatina do Correio ocorre em parceria com Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), Febrafipe (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais), Unafisco Nacional (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) e Fenat (Federação Nacional dos Auditores Fiscais Tributários).

Assista à sabatina na íntegra:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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