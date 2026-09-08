Samara Martins defende auditoria da dívida pública e suspensão de pagamentos

"O nosso povo vive empobrecido e as áreas sociais têm perdido cada vez mais verba", aponta Samara - (crédito: Reprodução)

A candidata à Presidência da República pelo Unidade Popular (UP), Samara Martins, defendeu a realização de uma auditoria cidadã da dívida pública e a suspensão dos pagamentos durante sabatina realizada pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (8/9). Cirurgiã-dentista e servidora do Sistema Único de Saúde (SUS), ela afirmou que a redução de recursos para áreas sociais está relacionada à destinação de parte do orçamento para o pagamento de juros e amortizações da dívida.

Segundo Samara, o Brasil possui recursos para ampliar os investimentos em saúde, educação e outras áreas sociais, mas a população enfrenta redução de recursos destinados a serviços públicos. “Nós somos um país extremamente rico, a décima economia do mundo. No entanto, o nosso povo vive empobrecido e as áreas sociais têm perdido cada vez mais verba”, enfatizou.

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A candidata também citou sua atuação como trabalhadora do SUS e disse que o sistema perdeu mais de 60% dos recursos nos últimos 10 anos. Na avaliação dela, a destinação de recursos para a dívida pública reduz o orçamento disponível para políticas sociais. “Isso ocorre não porque o Brasil não tenha dinheiro, mas porque metade desse orçamento é destinado ao pagamento da dívida pública, o que chamamos de ‘bolsa banqueiro’”, disse.

Samara afirmou ainda que cerca de R$ 1,8 trilhão do orçamento é destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Como proposta de governo, defendeu uma auditoria cidadã para analisar a composição da dívida e a suspensão dos pagamentos.

A sabatina do Correio ocorre em parceria com Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), Febrafipe (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais), Unafisco Nacional (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) e Fenat (Federação Nacional dos Auditores Fiscais Tributários).

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