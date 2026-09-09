Nova pesquisa Ideia/Meio sobre eleição presidencial é divulgada hoje

Na pesquisa anterior, divulgada em 5 de agosto, Lula tinha 43% das intenções de voto no primeiro turno, ante 35% de Flávio Bolsonaro - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil/Instagram/Reprodução)

A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a eleição presidencial de 2026 será divulgada nesta quarta-feira (9/9). Para esta rodada foram entrevistados 1.500 eleitores por telefone entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima é de 2,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados estarão disponíveis no site do Correio.

Esta será a primeira rodada da pesquisa em que todas as entrevistas foram realizadas após o agravamento da crise institucional envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento, portanto, deverá oferecer um retrato da disputa presidencial após uma sequência de episódios que recolocou a relação entre os Poderes no centro do debate político.

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Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07935/2026, o levantamento foi contratado pelo Canal Meio S.A. e realizado pelo instituto Boas Ideias Inteligência em Pesquisa. O custo declarado à Justiça Eleitoral foi de R$ 27,6 mil.

Na pesquisa anterior, divulgada em 5 de agosto, Lula tinha 43% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio Bolsonaro. A diferença de oito pontos porcentuais indicava uma disputa concentrada nos dois principais nomes. Na sequência apareciam Ronaldo Caiado, com 5,7%; Renan Santos, com 4,7%; e Romeu Zema, com 2,6%.

Somados, Lula e Flávio concentravam 78% das intenções de voto no cenário pesquisado. A rodada anterior também apontava elevado índice de rejeição entre os dois líderes. Lula e Flávio Bolsonaro registravam 48% de rejeição cada um, segundo o levantamento.