Quaest: Tarcísio cresce e amplia vantagem sobre Haddad em São Paulo

Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, nomes avaliados em pesquisa para o governo de São Paulo - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), alcançou 42% das intenções de voto para a reeleição, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 27%. Os dados são de uma pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8/9).

Os números correspondem ao cenário estimulado de primeiro turno, no qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Na rodada anterior, de 25 de agosto, Tarcísio registrava 40% e Haddad mantinha os mesmos 27%.

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Outros candidatos pontuaram 1% cada: Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir) e Vera Lúcia (PSTU). Vivian Mendes (UP) não pontuou. O percentual de indecisos é de 14%, e os que pretendem votar em branco, nulo ou não votar somam 13%.

Avanço entre independentes

A oscilação positiva de dois pontos percentuais de Tarcísio foi impulsionada por seu crescimento entre os eleitores independentes. Neste grupo, o governador subiu de 27% para 34%, com margem de erro de três pontos para este segmento.

Haddad, por sua vez, registrou um movimento contrário entre os independentes, caindo de 24% para 17%. A pesquisa também mostra que Tarcísio tem 12% das intenções de voto entre eleitores que se identificam como lulistas. Já o petista tem 5% entre os bolsonaristas, com margem de erro de seis pontos para estes recortes.

A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais, entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Contratado pelo grupo Globo, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00959/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.