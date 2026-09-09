Fachin cancela sessão do plenário do STF em meio a crise

A previsão é de que Fachin convoque uma reunião administrativa para discutir a pior crise que já se abateu sobre a Corte - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão da tarde desta quarta-feira (9/9), que seria realizada no plenário da Corte. A decisão ocorre em meio à crise institucional envolvendo o caso do Banco Master e uma sequência de decisões individuais dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça e Flávio Dino.

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Na manhã de hoje, Dino expediu uma decisão que anulou a determinação do colega de Corte, Mendonça, que havia afastado o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do cargo. Com isso, Andrei deve retomar a condução da corporação nas próximas horas. No despacho, Dino afirma que o ministro não pode tomar outra decisão validando a posição anterior.

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Em meio a isso, a decisão de Fachin suspende a sessão presencial, com transmissão ao vivo, que ocorreria a partir das 14h. O ministro Luiz Fux também cancelou sessão da Segunda Turma, que também estava prevista para ocorrer na terça-feira (8).

A previsão é de que Fachin convoque uma reunião administrativa para discutir a pior crise que já se abateu sobre a Corte. A demora dele em tomar uma atitude também tem levantado críticas. O magistrado deu prazo de 72 horas para que os envolvidos se manifestem.