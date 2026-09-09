Flávio tem 46% contra 44% de Lula no 2º turno, aponta Palver

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores pela internet entre 4 e 8 de setembro. - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP - Evaristo Sa / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (9/9) pelo instituto Palver. O levantamento aponta 46% das intenções de voto para Flávio e 44% para Lula. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico.

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores pela internet entre 4 e 8 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi financiado com recursos próprios. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-05420/2026.

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No primeiro turno, a disputa também aparece apertada. No cenário que inclui Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, Lula e Flávio Bolsonaro registram 40% cada. Renan Santos (Missão) aparece com 11%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 4%.

Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) têm 1% cada. Pablo Marçal aparece com 1%, enquanto outros candidatos somam 1%. Brancos, nulos e eleitores que não votariam representam 0%, e 1% está indeciso.

Lula tem 40% e Flávio, 39%

Em um segundo cenário de primeiro turno, sem Pablo Marçal, Lula registra 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 39%. Renan Santos permanece com 11%, e Augusto Cury, com 4%. Caiado e Zema aparecem novamente com 1% cada. Outros candidatos somam 1%, enquanto brancos, nulos e quem não votaria representam 1%. Os indecisos também correspondem a 1%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula aparece com 39%, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos tem 11% e Augusto Cury, 3%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado registram 1% cada. Outros candidatos somam 1%. Nesse formato, o percentual de indecisos sobe para 7%.

Disputas de segundo turno

Além da simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro, a Palver testou outros possíveis confrontos. Contra Augusto Cury, Lula aparece com 42%, enquanto o candidato do Avante registra 30%. Nesse cenário, 26% afirmam que votariam branco, nulo ou não votariam, e 1% está indeciso.

Na disputa entre Lula e Renan Santos, o petista tem 43%, contra 31% do candidato do Missão. Brancos, nulos ou eleitores que não votariam somam 25%, e 1% está indeciso. Lula também aparece numericamente à frente de Ronaldo Caiado, com 43% contra 40%. A parcela de brancos, nulos ou pessoas que não votariam é de 16%, enquanto 2% estão indecisos.

Já no confronto com Romeu Zema, Lula registra 43%, e o governador de Minas Gerais aparece com 42%. Nesse cenário, 14% escolheriam branco, nulo ou não votariam, e 1% está indeciso.

Como a pesquisa foi feita

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário estruturado aplicado pela internet. A amostra é não probabilística, ou seja, os participantes não foram selecionados por sorteio a partir de uma lista completa da população.

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O recrutamento ocorreu por meio de anúncios patrocinados em redes sociais, distribuídos de acordo com 30 cotas demográficas, que combinaram faixas etárias, gênero e regiões do país. Foram utilizadas 60 versões dos anúncios.

Após a coleta, os dados passaram por um processo de calibração estatística para ajustar a composição da amostra à distribuição da população brasileira. Foram considerados fatores como sexo, idade, escolaridade, renda familiar, região geográfica e o voto no segundo turno da eleição presidencial de 2022.

Segundo a Palver, os parâmetros utilizados tiveram como referência dados da PNAD Contínua do IBGE de 2024 e informações do TSE.