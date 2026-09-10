InícioPolítica
Caso Dark Horse

Ex-marqueteiro de Flávio repassou R$ 1 milhão para filme sobre Bolsonaro

Transferência de Marcello Lopes à produtora de "Dark Horse" aparece em relatório do Coaf citado pela PF; publicitário afirma que valor foi investimento privado na produção

O publicitário Marcello Lopes integrava a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: AFP)
O publicitário Marcello Lopes integrava a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: AFP)

O ex-marqueteiro da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marcello de Oliveira Lopes, transferiu R$ 1 milhão para a Go Up Entertainment, produtora responsável pelo filme Dark Horse, inspirado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A operação consta de um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações consideradas atípicas nas contas da empresa e foi incorporada à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou uma ação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (10/9).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A transferência foi identificada entre as movimentações realizadas pela produtora entre 10 de novembro e 30 de dezembro de 2025. Nesse intervalo, a Go Up movimentou R$ 19,03 milhões, sendo R$ 8,95 milhões em créditos e R$ 10,07 milhões em débitos. O documento relaciona os principais remetentes de recursos para a empresa e aponta que Marcello Lopes foi responsável pelo envio de R$ 1 milhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O publicitário aparece no relatório ao lado de outros responsáveis por transferências para a produtora. A Moneycorp Banco de Câmbio S.A. aparece como principal remetente, com R$ 3,92 milhões, seguida pela GO7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural Eireli, com R$ 2,61 milhões. Também são citadas a NTT Brasil Ltda., que enviou R$ 750 mil, e transferências realizadas pelo deputado federal Mário Frias (PL-SP), que totalizaram R$ 645,4 mil.

Apesar de a movimentação constar entre as operações analisadas, o relatório da PF não informa a origem específica do R$ 1 milhão enviado por Marcello nem detalha, naquele trecho, a finalidade do pagamento. O documento também não atribui ao publicitário qualquer irregularidade relacionada à transferência. Marcello é citado uma única vez no relatório, justamente na relação dos principais remetentes de recursos para a Go Up.

A transferência ocorreu meses antes da saída de Marcello da campanha de Flávio Bolsonaro. O publicitário deixou a equipe em 20 de maio, em meio à repercussão de áudios nos quais o senador aparece pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar Dark Horse. O nome de Flávio, contudo, não é mencionado no trecho do relatório da PF que relaciona os principais remetentes de recursos à produtora.

Em nota, Marcello afirmou que o R$ 1 milhão foi destinado exclusivamente ao projeto cinematográfico e que ele participou da produção na condição de investidor. Segundo o publicitário, os recursos eram próprios e a operação foi realizada diretamente de sua conta bancária, de maneira regular e formalizada. “Trata-se de uma operação de natureza estritamente empresarial e vinculada ao projeto cinematográfico”, afirmou.

A PF cumpre nesta quinta-feira 49 mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação sobre o financiamento de Dark Horse. Entre os alvos estão a produtora Karina Ferreira da Gama e o deputado federal e ex-secretário especial da Cultura Mário Frias. Marcello Lopes não está entre os investigados pela operação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 10/09/2026 15:33 / atualizado em 10/09/2026 16:09
SIGA
x