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ELEIÇÕES 2026

Empresário gaúcho doa R$ 500 mil às campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro

Erasmo Carlos Battistella destinou R$ 1 milhão aos dois candidatos e aparece entre os principais doadores individuais da disputa presidencial

Battistella é um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro - (crédito: Reprodução/Instagram')
Battistella é um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro - (crédito: Reprodução/Instagram')

O empresário gaúcho Erasmo Carlos Battistella doou R$ 500 mil à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros R$ 500 mil à de Flávio Bolsonaro (PL). Os repasses ocorreram no início de setembro, por transferência eletrônica e Pix, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Battistella é um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro. Fundador e CEO da Be8, empresa de biocombustíveis com sede em Passo Fundo (RS), ele também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, ligado à Presidência da República, e o conselho de administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio).

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Com os repasses, o empresário tornou-se o maior doador pessoa física da campanha de Lula e Flávio até o momento.

Pela legislação eleitoral, pessoas físicas podem doar até 10% dos rendimentos brutos declarados à Receita Federal no ano anterior à eleição. O limite considera o total das doações realizadas pelo doador durante o pleito, e não o valor destinado individualmente a cada candidatura.

A assessoria de Battistella afirmou que as doações foram feitas como pessoa física e respeitam os limites previstos na legislação eleitoral. O empresário também reafirmou o compromisso com “as melhores práticas de governança, integridade e transparência”.

Até o levantamento, Lula havia arrecadado cerca de R$ 35,9 milhões, enquanto Flávio somava aproximadamente R$ 44,3 milhões. A maior parte dos recursos das duas campanhas veio dos respectivos partidos.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 10/09/2026 17:26 / atualizado em 10/09/2026 17:26
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