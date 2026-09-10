Empresário gaúcho doa R$ 500 mil às campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro

Battistella é um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro - (crédito: Reprodução/Instagram')

O empresário gaúcho Erasmo Carlos Battistella doou R$ 500 mil à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros R$ 500 mil à de Flávio Bolsonaro (PL). Os repasses ocorreram no início de setembro, por transferência eletrônica e Pix, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais: Como o voto dos jovens de 16 a 24 anos pode influenciar a eleição de 2026

Battistella é um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro. Fundador e CEO da Be8, empresa de biocombustíveis com sede em Passo Fundo (RS), ele também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, ligado à Presidência da República, e o conselho de administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com os repasses, o empresário tornou-se o maior doador pessoa física da campanha de Lula e Flávio até o momento.

Pela legislação eleitoral, pessoas físicas podem doar até 10% dos rendimentos brutos declarados à Receita Federal no ano anterior à eleição. O limite considera o total das doações realizadas pelo doador durante o pleito, e não o valor destinado individualmente a cada candidatura.

A assessoria de Battistella afirmou que as doações foram feitas como pessoa física e respeitam os limites previstos na legislação eleitoral. O empresário também reafirmou o compromisso com “as melhores práticas de governança, integridade e transparência”.

Até o levantamento, Lula havia arrecadado cerca de R$ 35,9 milhões, enquanto Flávio somava aproximadamente R$ 44,3 milhões. A maior parte dos recursos das duas campanhas veio dos respectivos partidos.