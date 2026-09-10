Caiado chama crise no STF de "cortina de fumaça" que favorece Lula e Flávio

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) classificou a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) como uma “cortina de fumaça” e afirmou que a turbulência na Corte favorece os também candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026.
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“Você vê os dois candidatos, tanto o Lula quanto o Flávio, que estão contaminados pela mesma corrupção. Isso está sendo usado também como uma cortina de fumaça para não se discutir no Brasil o que é mais importante neste momento, que é a eleição para a presidência da República”, disse nesta quinta-feira (10/9).
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Em áudio encaminhado pela assessoria, Caiado parabenizou o presidente do Supremo, Edson Fachin, pela retirada do ministro Alexandre de Moraes do inquérito das fake news. Ao falar sobre a reintegração do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o presidenciável classificou a medida como uma “aberração”.
“Vimos uma aberração acontecer no Supremo, onde a matéria que havia sido decidida pelo André Mendonça, levado à Segunda Turma, aprovada por 3 a 0, de repente ela foi derrubada por uma decisão do Dino. A seguir, o presidente Fachin derruba todas essas duas decisões e reingressa de novo o Andrei na Polícia Federal e dá 48 horas para ele explicar o fato que ele estava monitorando o ministro Mendonça”, lembrou.
Como mencionou Caiado, a Segunda Turma do STF chegou a formar maioria provisória para manter o afastamento em sessão extraordinária que foi interrompida antes da conclusão por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.
O presidenciável disse que, se eleito, já tem planos para resolver a crise no STF. “Já disse que vou resolver colocando lá quatro mulheres. A Raquel Dodge será a primeira nomeada para mim. Eu já tenho essa vaga para indicá-la no primeiro momento”, declarou.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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