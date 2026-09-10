Exclusivo: veja como será PEC que prevê mandato para ministros do STF

Vice-líder do governo na Câmara, Reginaldo Lopes anunciou que vai apresentar a PEC até segunda-feira (14/9) - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O vice-líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece mandato de 10 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e integrantes de tribunais de contas. O texto, obtido com exclusividade pelo Correio, também prevê idade mínima de 50 anos para o ingresso nas cortes.

A PEC deve ser protocolada até segunda-feira (14/9). A proposta surge em meio à crise entre ministros do STF e às investigações envolvendo relações com o ex-banqueiro e sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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A adoção de mandatos para ministros de tribunais superiores também foi defendida nesta quinta-feira (10) pelo presidente do PT, Edinho Silva.

A proposta de Reginaldo Lopes estabelece que o magistrado de carreira nomeado para um tribunal superior e que concluir o mandato de 10 anos antes de completar 75 anos retorne ao tribunal ou à carreira de origem.

Paridade de gênero

O texto do deputado também prevê paridade de gênero na composição dos tribunais superiores e dos tribunais de contas.

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Quanto à paridade de gênero, o projeto estabelece que, em caso de indicação para o STF, por exemplo, seja considerada a composição da Corte, formada por 11 ministros, para garantir uma diferença mínima entre o número de homens e mulheres.

Nos tribunais superiores com número par de integrantes, a PEC prevê igualdade no número de cadeiras destinadas a homens e mulheres.

Caso o número de homens e mulheres seja igual, a vaga será destinada ao gênero oposto ao da pessoa nomeada para a última vaga preenchida no tribunal. Se não houver esse registro, a vaga será destinada a uma mulher.