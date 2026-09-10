Cury descarta apoio a Lula e cobra explicações de Flávio Bolsonaro

Cury rejeita apoio a Lula e condiciona voto a Flávio Bolsonaro -

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) descartou nesta quinta-feira (10/9) apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026. Durante encontro com operadores da Faria Lima, em São Paulo, organizado pelo Banco Genial, o escritor e psiquiatra afirmou que não apoiaria o petista “em hipótese alguma”.

Sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), Cury disse que poderia apoiá-lo, mas cobrou explicações sobre sua relação com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e sobre o filme “Dark Horse”. “Ele teria que provar que não é corrupto, teria que explicar o ‘Dark Horse’”, declarou. Também exigiu que o senador registre em cartório o compromisso de cumprir seu plano de governo.

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Pesquisa Quaest divulgada em 7 de setembro mostrou Lula com 36% das intenções de voto, Flávio com 29% e Cury com 8%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, os dois aparecem empatados com 41%. O Avante, presidido pelo deputado federal Luís Tibé, mantém alianças estaduais tanto com o PT quanto com o PL. Cury afirmou que os acordos já estavam definidos quando decidiu disputar a eleição.

O candidato também defendeu o fim da escala 6x1, auditorias nas contas públicas e mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as propostas estão mandatos de oito anos para ministros, participação de associações de magistrados e do Ministério Público na escolha dos integrantes e exigência de ausência de filiação partidária nos cinco anos anteriores à indicação.

Cury ainda afirmou ser favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, caso uma investigação identifique crime. “Se não der, ele continua. Se der, deve ser impeachmado. Porque nenhum cargo eletivo ou de carreira pública é dele, mas do contribuinte”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves