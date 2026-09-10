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ELEIÇÕES 2026

Lula defende Fachin e pede apuração de denúncias no STF

Presidente afirmou que ministro deve conduzir processo de apuração na Suprema Corte e criticou vazamentos seletivos de informações sigilosas

Em entrevista ao SBT Brasil, Lula comentou sobre crise no STF - (crédito: Reprodução/SBT Brasil)
Em entrevista ao SBT Brasil, Lula comentou sobre crise no STF - (crédito: Reprodução/SBT Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (10/9), que o ministro Edson Fachin agiu corretamente ao assumir a condução de um processo relacionado a denúncias envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao SBT Brasil, Lula defendeu que os fatos sejam apurados e divulgados pela Corte.

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“Eu acredito que o ministro Fachin agiu corretamente ontem. Ele vai ter que pegar esse processo, trazer para si, colocar ordem na casa e fazer com que a Suprema Corte realize um processo de apuração: apurar tudo e divulgar tudo, doa quem doer”, afirmou.

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Questionado sobre os impactos da crise no STF nas eleições e sobre a possibilidade de relação com a queda da intenção de votos nas pesquisas, Lula afirmou que uma apuração realizada pela Suprema Corte não deveria interferir no processo eleitoral.

Segundo o presidente, o problema ocorre quando informações sigilosas são divulgadas de forma seletiva durante o período político. Para Lula, esse tipo de vazamento pode prejudicar a política e a credibilidade das instituições. “Quando chega a época política, as pessoas começam a fazer determinados vazamentos seletivos que possuem viés político”, disse.

Lula também defendeu a preservação das informações sigilosas sob responsabilidade dos magistrados. Segundo ele, quando um juiz possui uma informação sigilosa, cabe a ele impedir que o conteúdo seja divulgado de maneira a beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas.

O presidente afirmou ainda que é necessário recuperar a imagem do STF perante a sociedade. Para Lula, a posição da Corte no sistema judiciário exige responsabilidade na condução dos processos e no tratamento de informações.

“Portanto, não se pode brincar com as pessoas, mentir sobre elas ou utilizar indevidamente informações sigilosas de um juiz para fazer vazamentos seletivos”, declarou.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 10/09/2026 21:05 / atualizado em 10/09/2026 21:05
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