Lula comenta sessão no STF e critica advogados atrelados a ministros

A conversa com o presidente ocorreu horas após o STF acabar, por meio de um pedido de vistas feito pelo ministro Flávio Dino, a sessão que votaria a abertura de investigação contra Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master - (crédito: Reprodução/SBT Brasil)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15/9) e criticou o fato de haver advogados atrelados à família de ministros da Corte.

"Não há ninguém que fuja do julgamento quando se tem suspeitas (de irregularidades). Fachin (Edson Fachin presidente da Corte) está com a faca e o queijo na mão para decidir quem fez o que. (...) Não pode querer ficar no Judiciário ministros que tenham a mulher advogando e os filhos advogando", disse Lula, em entrevista à TV Record.

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A conversa com o presidente ocorreu horas após o STF acabar, por meio de um pedido de vistas feito pelo ministro Flávio Dino, a sessão que votaria a abertura de investigação contra Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

Sem relacionar casos com nomes de ministros, as falas de Lula sobre participação de familiares dos magistrados na defesa de julgados pela Suprema Corte podem ser atreladas aos fatos de a esposa do ministro Moraes, a advogada Viviane Barci, ter atuado como defensora de Daniel Vorcaro e o advogado Rodrigo Fux, filho do magistrado Luís Fux, ter trocado mensagens com o banqueiro.

Reforma no Judiciário

Questionado sobre possíveis resoluções para a crise no Supremo, Lula defendeu reforma no Judiciário. "Temos de ter uma reforma profunda no Judiciário, com tempo mandato, critério para escolha de ministros. Quem for ministro não pode querer ficar rico", apontou.

Embora não tenha citado na entrevista, ideias de reforma no Supremo Tribunal Federal têm sido endossadas por políticos do grupo de Lula. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) protocolou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê mandato de 10 anos para ministros do STF e de outros tribunais superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça.