Zema promete reforma administrativa e critica juros altos: "Vão cair"

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou que, se eleito, terá como prioridade a reforma administrativa e o controle dos gastos públicos. Em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta terça-feira (15/9), o mineiro disse que pretende reduzir o tamanho da máquina pública e adotar medidas para diminuir a pressão sobre as contas do governo.

Segundo o candidato, a reforma administrativa poderá gerar uma economia de R$ 2 trilhões ao longo de 20 anos. Ele também defendeu o combate a fraudes, supersalários e mudanças na estrutura dos programas sociais. “Eu quero que quem receba hoje o programa social passe a concluir o ensino fundamental ou ensino médio, se não concluiu, que faça um curso profissionalizante”, comentou. Zema garantiu, ainda, que pretende ampliar as oportunidades de emprego como forma de criar uma porta de saída dos benefícios.

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Ao falar sobre a taxa de juros, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que o controle fiscal é necessário para permitir uma redução do custo da dívida pública. Zema citou uma taxa de 14% e uma dívida de R$ 10 trilhões para argumentar que os juros representam um gasto elevado. Na conta apresentada pelo presidenciável, uma queda da taxa para 6% poderia representar uma economia de aproximadamente R$ 800 bilhões por ano. “Na hora que entrar um governo sério e falar: ‘Eu estou tomando as medidas contra a gastança’, essa taxa de juros vai cair”, declarou.

Zema também afirmou que pretende reduzir o número de ministérios de 38 para 22. Para ele, a redução da estrutura federal deve ocorrer junto com uma revisão dos gastos e dos contratos públicos. O candidato do Novo citou sua experiência como governador e afirmou que reduziu quase 50 mil cargos durante seu mandato em Minas. “Quando você tem uma visão de gestão, você consegue”, disse.

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*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro