Dino e Zanin votam por análise conjunta das situações de Moraes e Mendonça

Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram, no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por uma análise conjunta das situações de Alexandre de Moraes e André Mendonça. Eles se manifestaram em uma questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes. A sessão desta terça-feira (15/9) foi convocada para avaliar se a Corte abrirá ou não investigação contra Moraes.

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No entanto, o ministro Gilmar Mendes defendeu que existem indícios que apontam suspeitas sobre Mendonça no caso do Banco Master. Um relatório da Polícia Federal aponta citações a Moraes em conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Master, além de supostos encontros presenciais entre o magistrado e o banqueiro que está preso em Brasília.

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Dino fez críticas ao presidente da Corte, Edson Fachin, que chamou para si a relatoria de uma petição feita por Mendonça para investigar o colega. "Considero que essa avocação à presidência, imaginemos que amanhã em qualquer tribunal do país o presidente não concorda com a visão do relator do inquérito, o presidente manda parar. Mas onde está este poder na legislação?", comentou.

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Se os magistrados decidirem pela avaliação conjunta da situações dos dois ministros, a sessão deve ser adiada e retomada posteriormente, provavelmente no dia 23 deste mês. "Não é possível deliberarmos sobre algo que está, digamos assim, ainda sujeito a verificação se esses atos foram praticados de forma legítima", frisou Zanin.