Quando um político pode ser considerado foragido pela Justiça

A Operação Vectura Corrupta, que investiga a ligação de uma facção criminosa com o setor de transportes em São Paulo, levantou uma dúvida comum: quando uma pessoa, especialmente uma figura pública, pode ser considerada foragida pela Justiça? A questão veio à tona após o ex-vereador Milton Leite, um dos alvos da ação, não ser encontrado pelas autoridades, embora sua defesa tenha afirmado que ele se apresentaria.

No jargão jurídico, o termo “foragido” não se aplica a qualquer pessoa que não é localizada. Para que alguém seja classificado dessa forma, é preciso que exista uma ordem judicial de prisão ou de busca e apreensão contra o indivíduo. Além disso, é necessário que a pessoa tenha conhecimento dessa ordem e, de forma deliberada, se oculte para não cumpri-la.

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A simples ausência do endereço durante o cumprimento de um mandado não configura, automaticamente, a condição de foragido. Uma viagem previamente marcada ou a permanência em outro local por motivos legítimos, sem o conhecimento da operação, são situações que a defesa pode usar para justificar a ausência.

Qual a diferença entre procurado e foragido?



É comum confundir os termos, mas há uma diferença técnica importante. Uma pessoa está na condição de procurada quando as autoridades tentam localizá-la para cumprir uma ordem judicial. Ela se torna foragida a partir do momento em que há evidências de que está ciente do mandado e ativamente se esquivando de seu cumprimento.

A comunicação entre os advogados do investigado e as autoridades é um fator crucial. Se a defesa se apresenta, informa o paradeiro do cliente e negocia a sua apresentação, a tese de que ele está se ocultando perde força. A decisão final sobre classificar alguém como foragido cabe sempre ao juiz responsável pelo caso.

Quais as consequências legais?



Ser officially declarado foragido agrava a situação jurídica do investigado. A atitude de se esconder pode ser interpretada pelo Judiciário como uma tentativa de obstruir a Justiça ou de fugir da aplicação da lei. Isso pode fortalecer os argumentos para a decretação ou manutenção de uma prisão preventiva.

Além disso, o nome da pessoa é incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e em outros sistemas de segurança pública. Isso permite que qualquer autoridade policial no país possa identificá-la e cumprir a ordem de prisão assim que for localizada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.