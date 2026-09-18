Contribuições para campanhas chegam a R$ 423 milhões; saiba quem são os maiores doadores

Os dados são do sistema Divulgacand, do TSE, e foram atualizados na manhã desta sexta-feira (18/9) - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

A pouco mais de duas semanas do primeiro turno das eleições de 2026, as doações de pessoas físicas a campanhas eleitorais alcançaram o valor de R$ 423 milhões. Os dados são do sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e foram atualizados na manhã desta sexta-feira (18/9). Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

O ranking de doações é liderado pelo empresário Carlos Suarez, também conhecido como Rei do Gás. Segundo os dados do portal, ele destinou R$ 5,7 milhões a partidos e a candidatos.

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Entre as legendas beneficiadas, estão MDB, União Brasil, PSDB, PP e PSD. Cada uma recebeu R$ 1 milhão. Ele também enviou recursos ao PSB e aos candidatos ao posto de deputados estaduais João Pedro Souza Nunes (MDB-RS) e Murilo Machado Silva (MDB-RS).

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Baiano, Suarez mantém relação com políticos de diferentes partidos. Seu principal eixo de negócios envolve o setor de gás, onde controla ou tem participação em empresas ligadas à distribuição e transporte de gás natural, como Termogás, TGBC, Cigás e CS Energia. Ele também é ligado a projetos de infraestrutura energética.

O segundo maior montante de doações provém de Alexandre Grendene, empresário ligado ao setor de calçados e cofundador da empresa que leva seu sobrenome. Um total de R$ 3,7 milhões foi distribuído entre candidatos a governos estaduais no Rio Grande do Sul e no Ceará.

Zucco (PL), que mira o governo gaúcho, recebeu R$ 2,5 milhões. Ciro Gomes (PSDB), que concorre ao governo cearense, recebeu R$ 500 mil, assim como o candidato ao Senado pelo Ceará Cid Gomes (PSB). Há também uma doação a candidata a deputada estadual Regina Maria Becker, com R$ 200 mil.

O terceiro maior doador é Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan, grande conglomerado que controla negócios estratégicos nos setores de energia, logística e infraestrutura. São R$ 3,2 milhões destinados a candidaturas até então.

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O montante de R$ 1 milhão foi direcionado ao MDB. O restante foi direcionado a 15 candidatos a deputado federal ou estadual. O deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR) recebeu R$ 300 mil. Os demais, R$ 200 mil,

Quarto maior doador, Robert Carlos Lyra, presidente da Delta Sucroenergia, direcionou R$ 2,6 milhões, distribuídos entre o partido PP — R$ 1,5 milhão — e a candidatos em Minas Gerais. Destacam-se ainda R$ 500 mil destinados a Flávio Roscoe, que concorre ao estado pelo PL.

O empresário Pedro Grendene é o quinto maior doador. Ele destinou R$ 2,4 milhões a candidatos no Ceará e no Rio Grande do Sul, assim como seu irmão. Destaca-se R$ 1 milhão destinado ao candidato ao governo cearense Elmano de Freitas (PT).