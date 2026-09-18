Ministro da Defesa tem celular clonado por criminosos

Nas mensagens, os golpistas se passam por Múcio e informam que o dinheiro seria destinado a ajudar crianças do Instituto Criança Esperança. O valor pedido a cada convidado é de R$ 5 - (crédito: Sergio Lima / AFP)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o número de celular clonado por golpistas em um aplicativo de mensagens. A assessoria do ministério confirmou que ele foi alvo do golpe.

Prints de conversas que circulam nas redes sociais mostram que os criminosos usaram o número do ministro para contatar pessoas de sua agenda pessoal e pedir contribuições financeiras para um suposto evento beneficente.

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Nas mensagens, os golpistas se passam por Múcio e informam que o dinheiro seria destinado a ajudar crianças do Instituto Criança Esperança. O valor pedido a cada convidado é de R$ 5.

"Bom dia, tudo bem? Vou fazer um evento, vou te enviar o convite, será um prazer você estar. O Pedro Reis, organizador, vai entrar em contato com você, ok? Ele tentou entrar em contato com você e deu caixa postal, vou te enviar o número dele, você chama ele, tá?", diz um trecho da mensagem enviada pelos criminosos.

Em seguida, o golpe segue com outro texto: "Será um evento, vou estar ajudando crianças, Instituto Criança Esperança. Cada convidado meu está fazendo a doação no valor de 5 reais. Conto com a sua presença."