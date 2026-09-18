O plano de Caiado para combater as bets e a "jogatina" no Brasil

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, declarou ser "contra" as bets, afirmando que a "jogatina" provoca um "desastre" nas famílias. As declarações foram feitas nesta sexta-feira (18/9), durante uma entrevista ao canal da Gazeta do Povo no YouTube.
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"Eu falo como médico. Isso é uma doença. É uma ludopatia", disse Caiado. Para ele, a prática destrói a educação dos jovens. "Ele se sente à vontade, afinal de contas, está aí para todo mundo. Tem o tal do tigrinho, tanta coisa."
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O candidato também criticou o impacto financeiro das apostas. "Essa jogatina está levando o desastre à família brasileira. Pessoas se suicidando. Estamos vendo hoje todas as pessoas dizendo: hoje não tem condição de comprar no supermercado. Porque gasta tudo no jogo", declarou.
Como solução, Caiado afirmou que vai criar o Ministério da Segurança Pública. A pasta agiria em parceria com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Polícia Federal.
A proposta prevê a formação de um sistema de inteligência artificial para coibir a ação de jogos clandestinos.
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Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.