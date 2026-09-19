Flávio critica aumento do Bolsa Família e fala em "ato de desespero" de Lula

A crítica de Flávio se refere à decisão do governo Lula de elevar o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691 - (crédito: AFP)

Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, acusou seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de aumentar o Bolsa Família como um "ato de desespero" para "comprar o voto dos mais pobres". As declarações foram feitas durante um comício em Joinville (SC) neste sábado, 19.

A crítica de Flávio se refere à decisão do governo Lula de elevar o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691. "O desespero do sistema bateu de vez", afirmou o candidato do PL. "O Lula fez uma confissão há dois dias, quando, num ato de desespero, ele aumentou o Bolsa Família. Ele deu a prova de que ele não pensa no povo brasileiro, de que ele pensa só nele".

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O senador argumentou que o reajuste poderia ter sido concedido antes. "Se ele (Lula) pensasse no povo brasileiro, ele tinha feito isso lá em 2023, no primeiro ano de governo. Não fez. Poderia ter feito em 2024, não fez. Podia ter feito em 2025, também não fez. Podia ter feito há duas semanas, quando mandou o Orçamento para o ano que vem, também não fez".

Para Flávio, a motivação para o aumento foram as pesquisas de intenção de voto mais recentes, que indicam um empate técnico entre os dois candidatos, com algumas sondagens mostrando o candidato do PL à frente.

"Sabe o quê que ele fez, gente? Ele viu as pesquisas, aí ele foi e tentou comprar o voto dos mais pobres, dando R$ 90 de reajuste para o Bolsa Família. Que vergonha, Lula", disse.

Lula anunciou o reajuste de 15% no Bolsa Família na quinta-feira, 17, às vésperas do primeiro turno da eleição, marcado para 4 de outubro. Apesar da crítica de Flávio, a ação é semelhante à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Na época, Bolsonaro anunciou o aumento do Auxílio Brasil em julho, com mais antecedência que Lula. O reajuste, no entanto, foi percentualmente maior, de 50%, subindo de R$ 400 para R$ 600.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.